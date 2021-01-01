الولايات المتحدة تختبر سرا صاروخا أسرع من الصوت

نقلت شبكة "سي إن إن" عن مسؤول في البنتاغون أن الجيش الأمريكي أجرى سرا، تجربة ناجحة على صاروخ تفوق سرعته الصوت في منتصف شهر مارس الماضي.
وأبلغ مصدر عسكري "سي إن إن" بأن الولايات المتحدة أجرت سرا تجربة وُصفت بالناجحة لصاروخ تفوق سرعته الصوت في منتصف مارس، لكنها لم تعلن عن الأمر وذلك "لتفادي المزيد من التوترات مع روسيا".
وأفيد في هذا السياق بأن الاختبار الصاروخي جرى أثناء استعداد الرئيس الأمريكي جو بايدن لزيارة أوروبا، في جولة شملت بولندا، حيث زار مخيمًا للاجئين من أوكرانيا.
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