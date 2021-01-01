هندسة حلوان تحدد مواعيد امتحانات الميد ترم

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تستكمل جامعة حلوان أعمال امتحانات منتصف الفصل الدراسي الثاني للعام الجامعي الجاري 2021-2022 «الميد تيرم»، والتي تأتي بالتزامن مع شهر رمضان حيث تبذل الجامعات قصارى جهدها لإجراء الامتحانات وسط إجراءات احترازية مشددة لحماية الطلاب من فيروس كورونا.



وكشف الدكتور محمود المسلاوي عميد كلية هندسة حلوان جامعة حلوان،عن موعد امتحانات الميد يترم للفصل الدراسى الثانى فى العام الجامعى 2021-2022.



وقال الدكتور المسلاوي فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد"، إن امتحانات منتصف الفصل الدراسي الثاني للعام الجامعي الجاري 2021-2022 تبدأ مع بداية الأسبوع المقبل، حيث تقوم يوم السبت الموافق السبت 9 أبريل لعام 2022 .

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هندسة وحاسبات حلوان يحصدون المراكز الأولى بمسابقة الهاكثون للمدن الذكية|صورواشار عميد كلية هندسة حلوان جامعة حلوان، أن كلية قد راعاة ظروف شهر رمضان الكريم وقامت تخفيض الساعات الدراسية خلال شهر رمضان، حتى يتمكن الطالب من مغادرة الكلية والعودة إلى منزلة والالتحاق بموعد الإفطار والإفطار مع أهله وذويه.ونوهت الكلية على أن هذه المواعيد يتم العمل بها خلال شهر رمضان فقط على أن يعود العمل بالمواعيد الفعلية التى تم تسكين الجدول الدراسي عليها بعد انتهاء شهر رمضان المبارك.جدير بالذكر أنه قد اقيمت فعاليات الموسم الرابع لسباق «رالي السيارات الكهربائية EVER 2022»، في رحاب مدينة السلام شرم الشيخ و تحت رعاية الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وهي المسابقة التي تمولها أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، بدعم الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالى والبحث العلمى والقائم بأعمال وزير الصحة.وحضر فعاليات المسابقة اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، والدكتور محمود صقر، رئيس أكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا، والدكتور محمود المتينى، رئيس جامعة عين شمس وبحضور العديد من الوزراء ورجال الصناعة والاستثمار ورؤساء الجامعات والمعاهد الفنية المصرية.واستطاع فريق كلية الهندسة بالمطرية جامعة حلوان تحت رعاية الدكتور ممدوح مهدي القائم بعمل رئيس الجامعة والدكتور محمد حسنين ربيع عميد الكلية الفوز بالمركز الأول في التصميم والثاني في الابتكار في هذه البطولة التي شارك فيها هذا العام 22 فريقا من 22 جامعة ومعهدا فنيا مصريا وكلية تكنولوجية.