الإفتاء تجيب.. استخدام المراهم والكريمات على سطح الجلد يبطل الصوم

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هل استخدام المراهم والكريمات على سطح الجلد يبطل الصوم؟ .. سؤال ورد إلى دار الإفتاء، وأجابت لجنة الفتوى قائلة : استخدام المراهم والكريمات ونحوها مما يدهن على سطح الجلد في نهار رمضان لا يبطل الصيام؛ إذ لا تدخل هذه الأشياء إلى الجوف من منفذ معتاد.



لماذا الصيام أحب الطاعات إلى الله

قال الشيخ أحمد كساب من علماء وزارة الأوقاف، إن لرمضان دروس عظيمة يجب أن نستلهمها، ومنها "درس المراقبة"، فالصائم يمتنع عن الأكل والشرب لا يريد بذلك إلا وجه الله عز وجل، فقد يأكل أو يشرب ولا يراه أحد ويقول إني صائم، ولكن الله عز وجل هو المطلع عليه.





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وأضاف كساب ، خلال برنامج "نصائح للصائمين" أن الإنسان يجب أن يكون مؤمنا بقوله تعالى "إن الله كان عليكم رقيبا"، وهنا سيفعل ما يحبه الله ورسوله، وخلق المراقبة إذا تعلمه الصائم وطبقه طوال حياته فستتغير حياته إلى الأفضل بالكلية وسينجو يوم القيامة بنفسه من عذاب الله.وأوضح كساب، أن الموظف الذي يراقب الله عز وجل لا يغش ولا يرتشي ولا يكون سببا في إيذاء الناس ويتق الله في كل شيء، وكذلك الطالب الذي يراقب الله يجتهد في كل مذاكرته ولا يعتمد على الغش، وكل حياتنا إذا مارسناها بالمراقبة سيعيش كل إنسان منا حياة كريمة، وكذلك الطاعات يجب أن نتقنها لأننا نعلم أن الله يراقبنا، ونترك المعاصي والذنوب لأن الله يراقبنا.