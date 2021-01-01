الإفتاء تجيب.. استخدام المراهم والكريمات على سطح الجلد يبطل الصوم

هل استخدام المراهم والكريمات على سطح الجلد يبطل الصوم؟ .. سؤال ورد إلى دار الإفتاء، وأجابت لجنة الفتوى قائلة : استخدام المراهم والكريمات ونحوها مما يدهن على سطح الجلد في نهار رمضان لا يبطل الصيام؛ إذ لا تدخل هذه الأشياء إلى الجوف من منفذ معتاد.
لماذا الصيام أحب الطاعات إلى الله
قال الشيخ أحمد كساب من علماء وزارة الأوقاف، إن لرمضان دروس عظيمة يجب أن نستلهمها، ومنها "درس المراقبة"، فالصائم يمتنع عن الأكل والشرب لا يريد بذلك إلا وجه الله عز وجل، فقد يأكل أو يشرب ولا يراه أحد ويقول إني صائم، ولكن الله عز وجل هو المطلع عليه.
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