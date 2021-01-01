للتخلص من رائحة الفم الكريهة بطرق بسيطة

من السهل تحسين تنفسك والحفاظ على صحة أسنانك ولثتك للتخلص من رائحة الفم الكريهة أيضًا، في نفس الوقت، جرب هذه الخطوات البسيطة لتجعل فمك منتعشًا ونظيفًا.
1. الفرشاة والخيط في كثير من الأحيان.
البلاك ، وهو تراكم لزج على أسنانك ، يجمع البكتيريا التي تسبب رائحة الفم الكريهة ، كما يزيد تناول الطعام من المشكلة.
اغسل أسنانك بالفرشاة مرتين على الأقل كل يوم ، واستخدم الخيط مرة واحدة على الأقل.
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