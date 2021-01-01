رمضان صبحي : لا أشعر بالندم بعد تركي للأهلي



رمضان صبحي رمضان صبحي

كشف رمضان صبحي لاعب بيراميدز، حقيقة طلبه العودة إلى صفوف الأهلي من جديد خلال الفترة المقبلة.



وقال رمضان صبحي في تصريحات لقناة إم بي سي مصر، إنه ملتزم بتعاقده مع بيراميدز ويرغب في تحقيق النجاح معه، وما تردد عن طلبه العودة إلى الأهلي غير صحيح مطلقا.



وتابع: "غير نادم على الرحيل من الأهلي"، موضحاً أنه رأى مشروعاً في بيراميدز وقرر الانضمام له وتحقيق النجاح معه.

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وردا على أنه "باع تاريخه من أجل الأموال في بيراميدز "قال رمضان صبحي: "لم أفعل أي شيء مقارنة بأساطير الأهلي".ولفت أنه لم يركز فيما فعله جمهور الأهلي خلال لقاء بيراميدز الأخير لكن زملاءه أخبروه بما حدث بعد نهاية المباراة.وأفاد بأن الدعم الجماهيري أمر مهم "لكن اللاعب إذا واصل تقديم مستويات سيئة لن يستمر الجمهور في مساندته".وحول الفريق الذي يشجعه إذا التقى الأهلي مع الزمالك، قال رمضان صبحي "أشجع بيراميدز وأتمنى تعادل الفريقين، لأني أبحث عن مصلحة فريقي".ورد اللاعب على مقولة محمود الخطيب رئيس الأهلي "أنا مش زعلان منهم أنا زعلان عليهم" تعليقا على رحيل عدد من لاعبي الفريق إلى صفوف بيراميدز.وقال صبحي: "أكن كل احترام وتقدير لمحمود الخطيب، لكني لا أعلم لماذا قال ذلك".وحول اختياره بين محمود عبد الرازق شيكابالا وأحمد سيد زيزو وأشرف بن شرقي، ثلاثي الزمالك، للعب بجواره، اختار الثنائي شيكابالا وزيزو.ولفت إلى أنه تجمعه علاقة جيدة مع طاهر محمد طاهر لاعب بالأهلي، حيث كانا ضمن جيل واحد بصفوف المنتخب الأولمبي.