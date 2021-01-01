رمضان صبحي : لا أشعر بالندم بعد تركي للأهلي

آخر الأخباراخبار الرياضة › رمضان صبحي : لا أشعر بالندم بعد تركي للأهلي

صورة الخبر: رمضان صبحي
رمضان صبحي

كشف رمضان صبحي لاعب بيراميدز، حقيقة طلبه العودة إلى صفوف الأهلي من جديد خلال الفترة المقبلة.

وقال رمضان صبحي في تصريحات لقناة إم بي سي مصر، إنه ملتزم بتعاقده مع بيراميدز ويرغب في تحقيق النجاح معه، وما تردد عن طلبه العودة إلى الأهلي غير صحيح مطلقا.

وتابع: "غير نادم على الرحيل من الأهلي"، موضحاً أنه رأى مشروعاً في بيراميدز وقرر الانضمام له وتحقيق النجاح معه.

وردا على أنه "باع تاريخه من أجل الأموال في بيراميدز "قال رمضان صبحي: "لم أفعل أي شيء مقارنة بأساطير الأهلي".

ولفت أنه لم يركز فيما فعله جمهور الأهلي خلال لقاء بيراميدز الأخير لكن زملاءه أخبروه بما حدث بعد نهاية المباراة.

وأفاد بأن الدعم الجماهيري أمر مهم "لكن اللاعب إذا واصل تقديم مستويات سيئة لن يستمر الجمهور في مساندته".

وحول الفريق الذي يشجعه إذا التقى الأهلي مع الزمالك، قال رمضان صبحي "أشجع بيراميدز وأتمنى تعادل الفريقين، لأني أبحث عن مصلحة فريقي".
ورد اللاعب على مقولة محمود الخطيب رئيس الأهلي "أنا مش زعلان منهم أنا زعلان عليهم" تعليقا على رحيل عدد من لاعبي الفريق إلى صفوف بيراميدز.

وقال صبحي: "أكن كل احترام وتقدير لمحمود الخطيب، لكني لا أعلم لماذا قال ذلك".

وحول اختياره بين محمود عبد الرازق شيكابالا وأحمد سيد زيزو وأشرف بن شرقي، ثلاثي الزمالك، للعب بجواره، اختار الثنائي شيكابالا وزيزو.

ولفت إلى أنه تجمعه علاقة جيدة مع طاهر محمد طاهر لاعب بالأهلي، حيث كانا ضمن جيل واحد بصفوف المنتخب الأولمبي.

المصدر: كووورة

قد يعجبك أيضا...
نعتز برأيك ..أضف تعليقك

أضف هذا الخبر إلى موقعك:

إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك

إقرأ آخر الأخبار

الأكثر قراءة

التعليقات على رمضان صبحي : لا أشعر بالندم بعد تركي للأهلي

كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!

أكتب تعليقك
إسمك
البريد الإلكتروني

لن يتم إظهار بريدك الإلكتروني مع التعليق

الرقم السري
76162

من فضلك أكتب الرقم الظاهر أمامك في خانة الرقم السري

سجل في النشرة الاخبارية في عرب نت 5
الأكثر مشاهدة
آخر الفيديوهات
خلال 30 أيام
خلال 7 أيام
اليوم
إدارة و خدمات الموقع من جاليليو لإدارة المواقع    استضافة وتطوير مواقع - ستار ويب ماستر

هذا الموقع مزود بحلول جاليليو مدير المواقع - ® Galileo Site Manager