لعمل صوص التومية السوري بمذاق لا يقاوم



التومية السوري التومية السوري

طريقة عمل صوص التومية السوري مثل المطاعم وبكل سهولة بمذاق رائع.



المقادير:

3 ملعقة كبيرة نشا

ملعقة صغيرة ثوم مفروم

ملعقة كبيرة عصير ليمون

رشة ملح حسب الذوق

رشة سكر

ملعقة صغيرة خل

2 ملعقة كبيرة زبادى

نصف كوب زيت

2 كوب ماء



الطريقة:

في وعاء عميق يوضع الماء والنشا وتقلب حتى يذوب النشا تماما.



يرفع النشا على نار متوسطة مع التقليب المستمر حتي يتقل و يكون لونه شفافا وسمكه ثقيلا ثم يترك ليبرد.

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في الخلاط الكهربائي يوضع خليط النشا والتوم والملح والسكر والليمون والخل والزبادي وتخلط المكونات جيدا ثم يضاف الزيت بالتدريج والخلاط يعمل، حتى نحصل على قوام كريمي ثقيل ولكن ناعم.يحفظ في الثلاجة في برطمان مُحكم الغلق ويقدم بالهنا والعافية.ويمكن حفظه لمدة أكثر من 3 أيام أو في الفريزر يحفظ بدون إضافة الزبادي ويضاف الزبادي عند التقديم ويقلب جيدا.