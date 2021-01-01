لعمل صوص التومية السوري بمذاق لا يقاوم

آخر الأخبارالأسرة والطفل › لعمل صوص التومية السوري بمذاق لا يقاوم

صورة الخبر: التومية السوري
التومية السوري

طريقة عمل صوص التومية السوري مثل المطاعم وبكل سهولة بمذاق رائع.

المقادير:
3 ملعقة كبيرة نشا
ملعقة صغيرة ثوم مفروم
ملعقة كبيرة عصير ليمون
رشة ملح حسب الذوق
رشة سكر
ملعقة صغيرة خل
2 ملعقة كبيرة زبادى
نصف كوب زيت
2 كوب ماء

الطريقة:
في وعاء عميق يوضع الماء والنشا وتقلب حتى يذوب النشا تماما.

يرفع النشا على نار متوسطة مع التقليب المستمر حتي يتقل و يكون لونه شفافا وسمكه ثقيلا ثم يترك ليبرد.

في الخلاط الكهربائي يوضع خليط النشا والتوم والملح والسكر والليمون والخل والزبادي وتخلط المكونات جيدا ثم يضاف الزيت بالتدريج والخلاط يعمل، حتى نحصل على قوام كريمي ثقيل ولكن ناعم.
يحفظ في الثلاجة في برطمان مُحكم الغلق ويقدم بالهنا والعافية.

ويمكن حفظه لمدة أكثر من 3 أيام أو في الفريزر يحفظ بدون إضافة الزبادي ويضاف الزبادي عند التقديم ويقلب جيدا.

المصدر: elbalad

قد يعجبك أيضا...
نعتز برأيك ..أضف تعليقك

أضف هذا الخبر إلى موقعك:

إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك

إقرأ آخر الأخبار

الأكثر قراءة

التعليقات على لعمل صوص التومية السوري بمذاق لا يقاوم

كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!

أكتب تعليقك
إسمك
البريد الإلكتروني

لن يتم إظهار بريدك الإلكتروني مع التعليق

الرقم السري
19682

من فضلك أكتب الرقم الظاهر أمامك في خانة الرقم السري

سجل في النشرة الاخبارية في عرب نت 5
الأكثر مشاهدة
آخر الفيديوهات
خلال 30 أيام
خلال 7 أيام
اليوم
إدارة و خدمات الموقع من جاليليو لإدارة المواقع    استضافة وتطوير مواقع - ستار ويب ماستر

هذا الموقع مزود بحلول جاليليو مدير المواقع - ® Galileo Site Manager