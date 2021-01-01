لعمل صوص التومية السوري بمذاق لا يقاوم

طريقة عمل صوص التومية السوري مثل المطاعم وبكل سهولة بمذاق رائع.
المقادير:
3 ملعقة كبيرة نشا
ملعقة صغيرة ثوم مفروم
ملعقة كبيرة عصير ليمون
رشة ملح حسب الذوق
رشة سكر
ملعقة صغيرة خل
2 ملعقة كبيرة زبادى
نصف كوب زيت
2 كوب ماء
الطريقة:
في وعاء عميق يوضع الماء والنشا وتقلب حتى يذوب النشا تماما.
يرفع النشا على نار متوسطة مع التقليب المستمر حتي يتقل و يكون لونه شفافا وسمكه ثقيلا ثم يترك ليبرد.
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