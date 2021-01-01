بطريقة مميزة.. عمل كفتة الحاتي مع سلطة الطحينة



عمل كفتة الحاتي عمل كفتة الحاتي



تقدم الشيف عظيمة حمدي طريقة عمل كفتة الحاتي بمذاق لا يقاوم وشكل مشهى ولذيذ ومغذي ومفيد بأبسط الخطوات وبجانبها سلطة الطحينة.



طريقة عمل الكفتة المشوية بالفرن



المقادير:



كيلو لحمة مفرومة ناعمة مع الدهن

2 حبة بصل مبشورة ناعمة

4 فص ثوم مهروس

1 ملعقة كبيرة من السبع بهارات

1 ملعقة صغيرة ملح

1 ملعقة صغيرة فلفل أسود

1 ملعقة صغيرة زنجبيل مطحون

1 ملعقة صغيرة قرفة

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طريقة التحضير:نبدأ ببشر البصل ثم نصفيه بالمصفاة ونضع الماء جانباً .نضع البصل المبشور والثوم المهروس فوق اللحم مع التوابل المشكلة أي الملح والفلفل والقرفة والزنجبيل والسبع بهارات ونحرك حتى تمتزج المكونات جيدانشكل اللحم حسب الذوق سواء على السيخ أو على شكل أقراص ثم نضعه في صينية الفرن .نحمي الفرن ونضع صينية الكفتة ونتركها لحوالي 30 دقيقة حتى تنضج اللحمة جيداً وبذلك تكون الكفتة المشوية جاهزة للتقديم.طريقة عمل سلطة الطحينةالمكونات:طحينة خام3 فصوص ثوم مفرومينملعقتان كبيرتان من الخلزيت3 ملاعق دقيقنصف ملعقة صغيرة من الملحنصف ملعقة صغيرة من الكمونطريقة التحضير:1- احضرى بولة عميقة، ثم ضعى فيها الثوم والطحينة والخل والملح والكمون وقلبى جيدًا.2- ضعى الدقيق بالتدريج وقلبى جيدًا، ثم ضعى قليلا من المياه وامزجيهم معًا.3- تأكدى من حصولك على القوام المثالى المتجانس بحيث لا يكون كثيفًا جدًا أو سائًلا لا يمكن تناوله بالخبز.4- ضيفى قليل من الزيت إلى سلطة الطحينة بعد وضعها فى طبق التقديم.