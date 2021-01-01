تحذير من شيكولاتة تحتوي على الحشيش والأفيون بالأكشاك



شيكولاتة تحتوي على الحشيش شيكولاتة تحتوي على الحشيش



"عندما ينعدم الضمير فكل شيء مباح".. مقولة تنطبق تماما على ما يحدث للمواطنين في تلك الأيام، فما إن تعمل الحكومة على سد ثغرة من جبل الفساد، حتى يتسلل معدومو الضمائر من سراديب الخسة والقذارة، وهو ما كشف عنه الدكتور جابر نصار، رئيس جامعة القاهرة السابق، والذي يعبر عن كارثة حقيقية، تتمثل في احتواء أحد منتجات الشيكولاتة، على مواد مخدرة، مما بات تهديدًا لكل مستهلكيها.



شيكولاتة بالمخدرات

كتب الدكتور جابر نصار، على صفحته عبر موقع “فيس بوك”، منددًا بموقف تعرض له عديد من الأشخاص الذين يشغلون مناصب ووظائف مهمة - على حد وصفه - مؤكدين أنهم تعرضوا لأكثر من مرة إلى اختبار تعاطي مخدارت، أثبت إيجابيته، رغم أنهم بعيدون كل البعد عن المخدرات، وحتى التدخين العادي.



وقال جابر نصار: "منذ مدة ليست بالقصيرة، شكا لى الكثيرون ومنهم من يشغل مناصب ووظائف مهمة تستدعى بعضها طلب الجهات التى ينتمون إليها تحليل تعاطى المخدرات فجأة، ويتضح من نتائج التحليل أن نتيجة عيناتهم إيجابية لمخدر الأفيون، الأمر الذى يعرضهم لعقوبات قاسية تصل إلى الفصل من الوظيفة على الرغم من أنهم لا يدخنون حتى السجائر".

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وأضاف: "بالصدفة اكتشفت أن بالأسواق والمولات الكبرى ومحطات البنزين المختلفة يباع بها شيكولاتات من مكوناتها نسبة معتبرة من مخدر الخشخاش".وفسر نصار الواقعة، بقوله: “هذا الأمر أصبح مباحاً في أغلب الدول الأوروبية وأمريكا، لكن تداولها وتناولها مع العلم بحقيقتها وكونها بها مخدر الخشخاش يشكل جريمة تعاطٍ أو اتجار بحسب الأحوال، وهو ما يفسر الظاهرة سالفة الذكر، ولذلك نرجو من الجميع توخي الحذر”.التموين تردعلق مصدر داخل وزارة التموين، على تدوينة الدكتور جابر نصار، الرئيس السابق لجامعة القاهرة، بشأن وجود نبات الخشخاش في مكونات أحد منتجات الشوكولاتة المستوردة من الخارج.وقال المصدر في تصريحاته: "سنشن حملة غدا، لسحب عينات من أحد المولات والمتاجر الكبرى، للوقوف على حقيقة تواجد نسبة مخدر الحشيش داخل الشوكولاتة أم لا".وأكد المصدر أنه إذا وجدت نسبة الحشيش داخل الشوكولاتة، فسيتم اتخاذ جميع الإجراءات القانونية، حتي يتم تقنين الوضع، واتخاذ جميع الإجراءات القانونية تجاه المتجر.وأضاف: “يجب أن نتأكد من الأمر كليا، حيث إن المنتج يتم استيراده من الخارج، وهو ما يؤثر بالسلب على الاستيراد والتصدير، وذلك تجنبا لواقعة ضبط مكونات طلاء في صناعة الجبن، التي هزت الرأي العام منذ عدة أشهر، وهي الواقعة التي نفتها الهيئة الوطنية لسلامة الغذاء، حيث أثرت بطريقة مباشرة على تصدير منتج الجبن للخارج”.مصدر أمنى: سحب عينات الشيكولاتة من الأسواقكشف مصدر أمنى، عن تفاصيل ما تم تداوله ببعض وسائل الإعلام حول وجود شيكولاتة تحتوى ضمن مكوناتها على نسبة من مخدر الخشخاش.وأفاد المصدر، بأن بعض بذور الخشخاش تدخل ضمن مكونات بعض المواد الغذائية، وتتم معالجتها قبل استخدامها للتأكد من خلوها من المواد المخدرة، وأنه سيتم سحب عينات من الشيكولاتة المتداولة بالأسواق لتحليلها للتأكد من مطابقتها للمواصفات العالمية، وفي حال مخالفتها سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة.