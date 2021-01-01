في عام 2022 .90 مليار دولار تكلفة الإنفاق على البنية التحتية السحابية العالمية

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من المقرر أن يصل الإنفاق على البنية التحتية السحابية العالمية إلى 90 مليار دولار في عام 2022 - بنمو 21.7 في المائة مقارنة بعام 2021 ، في حين من المتوقع أن تنخفض البنية التحتية غير السحابية بشكل طفيف، بانخفاض 0.3 في المائة إلى 59.4 مليار دولار، وفقًا لتقرير IDC.



في عام 2021، بلغ الإنفاق على البنية التحتية السحابية 73.9 مليار دولار ، بزيادة 8.8 في المائة عن عام 2020. وفي الربع الرابع من عام 2021، ارتفع بنسبة 13.5 في المائة (على أساس سنوي) ليصل إلى 21.1 مليار دولار.



يمثل هذا الربع الثاني على التوالي من النمو على أساس سنوي حيث أدت قيود سلسلة التوريد إلى استنفاد مخزون البائعين خلال

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الفصول العديدة الماضية، وقال مركز البيانات الدولي: "مع استمرار نمو الأعمال المتراكمة، فإن الطلب المكبوت يبشر بالخير للنمو المستقبلي طالما ظل الاقتصاد سليمًا ، والعرض يلبي الطلب".بلغ الإنفاق على البنية التحتية السحابية المشتركة 14.4 مليار دولار في الربع الرابع من عام 2021، بزيادة 13.9 في المائة مقارنة بالعام الماضي، ونما إلى 51.4 مليار دولار لعام 2021 ، بزيادة قدرها 7.5 في المائة.تتوقع IDC أن تشهد طلبًا قويًا باستمرار على البنية التحتية السحابية المشتركة مع توقع تجاوز الإنفاق الإنفاق على البنية التحتية غير السحابية في عام 2022.في عام 2022، من المتوقع أن ينمو الإنفاق على البنية التحتية السحابية المشتركة بنسبة 25.5 في المائة (على أساس سنوي) إلى إجمالي 64.5 مليار دولار، بينما من المتوقع أن ينمو الإنفاق على البنية التحتية السحابية المخصصة بنسبة 13.1 في المائة ليصل إلى 25.4 مليار دولار في عام 2022.على المستوى الإقليمي، زاد الإنفاق السنوي على البنية التحتية السحابية في الربع الرابع من عام 2021 في معظم المناطق. سجلت منطقة آسيا / المحيط الهادئ (باستثناء اليابان والصين) أكبر نمو بنسبة 59.5 في المائة، نمت اليابان في الأرقام الفردية العالية، بينما نمت أوروبا الغربية في الأرقام الفردية المنخفضة.على المدى الطويل، تتوقع IDC أن يكون للإنفاق على البنية التحتية السحابية للحوسبة والتخزين معدل نمو سنوي مركب (CAGR) يبلغ 12.6 في المائة خلال فترة التنبؤ 2021-2026 ، ليصل إلى 133.7 مليار دولار في عام 2026 ويمثل 68.6 في المائة من إجمالي الحوسبة والتخزين إنفاق البنية التحتية.