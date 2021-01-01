مقابل 1.9 مليار دولار AMD تستحوذ على Pensando

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قالت شركة Advanced Micro Devices، مصممة الرقائق، يوم الإثنين، إنها ستستحوذ على شركة Pensando الناشئة السحابية مقابل 1.9 مليار دولار لتعزيز منتجات مركز البيانات لديها والاستفادة من الطلب المتزايد من قطاعي السحابة والشركات.



وقالت AMD إن قيمة الصفقة لا تشمل رأس المال العامل والتعديلات الأخرى.



Pensando، التي تأسست في عام 2017 من قبل مجموعة من أربعة مهندسين سابقين في Cisco Systems Inc، تعتبر Goldman Sachs ووحدة

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السحابة Azure التابعة لشركة Microsoft Corp كعملاء لها.تقوم الشركة الناشئة بصنع معالج قابل للبرمجة بالكامل ومنصة برمجية، مما يساعد عملاء المؤسسات وعملاء مراكز البيانات على العمل بشكل أشبه بمراكز بيانات الحوسبة السحابية مثل Amazon Web Services.في الحوسبة السحابية، يمكن للعملاء طلب أكبر قدر ممكن من قوة الحوسبة حسب الحاجة في أجزاءمختلفة من العالم ببضع نقرات بالماوس. يعتني البرنامج بآليات خلط البيانات إلى الأجهزة المادية المناسبة.تعج أعمال شرائح مراكز البيانات المربحة بالمنافسة، مع منافسي AMD Intel Corp و Nvidia Corp، في الشهر الماضي فقط، أصدرت Nvidia شريحة جديدة لتسريع وظائف الذكاء الاصطناعي في مراكز البيانات.الصفقة ، التي ستمكن AMD من إضافة منصة Pensando إلى خط المعالجات وشرائح الرسوميات، من المتوقع أن تنتهي في الربع الثاني من هذا العام.سينضم بريم جين، الرئيس التنفيذي لشركة Pensando، والفريق بأكمله إلى مجموعة حلول مركز البيانات التابعة لـ AMD.