7 أبريل Realme تطلق الكمبيوتر المحمول Book Prime



Book Prime Book Prime

كشفت Realme النقاب عن سماعات الأذن Buds Air 3 والكمبيوتر المحمول Book Prime في MWC 2022. أطلقت الشركة الصينية للهواتف الذكية مؤخرًا العديد من الهواتف الجديدة في الهند. وفقًا لـ TechRadar، تخطط الشركة الآن لتوسيع تشكيلة أجهزة الكمبيوتر المحمول الخاصة بها في البلاد من خلال الكشف عن الكمبيوتر المحمول Realme Book Prime. حددت Realme حدثًا في 7 أبريل لتقديم الهاتف الذكي Realme GT 2 Pro.



بصرف النظر عن Realme GT 2 Pro ، أعلنت الشركة أنها ستطلق 3 منتجات أخرى في نفس الحدث والتي تشمل - Realme FHD Streaming stick و Realme 9 و Realme Buds Air 3. ويشير التقرير إلى أن العلامة التجارية قد تطلق أيضًا كمبيوتر محمول Realme Book Prime إلى



جانب المنتجات الأخرى المذكورة. دعونا نلقي نظرة على ما يمكن توقعه من الكمبيوتر المحمول القادم للشركة.



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سعر الكمبيوتر المحمول Realme Book Prime المتوقعسيتنافس الكمبيوتر المحمول Realme Book Prime، سيتنافس هذا الكمبيوتر المحمول مع منتجات من علامات تجارية مثل Xiaomi و Lenovo و Acer.المواصفات المتوقعة للكمبيوتر المحمول Realme Book Primeمن المرجح أن يحتوي الكمبيوتر المحمول Realme Book Prime على شاشة IPS مقاس 14 بوصة تدعم دقة 2K. يدعي الكمبيوتر المحمول أنه يأتي مع 400 شمعة في المتر المربع من ذروة السطوع و 100 في المائة sRGB. من المتوقع أن يتم تشغيله بواسطة معالج Intel 11th-gen i5المدعوم بوحدة معالجة رسومات Intel X3 (GPU).من المرجح أن يتم تشغيل الكمبيوتر المحمول في نوعين مختلفين من ذاكرة الوصول العشوائي - 8 جيجابايت و 12 جيجابايت وسيشمل تخزين 512 جيجابايت NVMe SSD. من المتوقع أن يعمل على نظام التشغيل Windows 11 وسيوفر كاميرا ويب بدقة 720 بكسل للاجتماعات والدروس عبر الإنترنت.علاوة على ذلك ، من المتوقع أيضًا أن يحتوي الجهاز على لوحة مفاتيح بإضاءة خلفية من 3 مستويات ودعم تقنية Microsoft PTP Clickpad Technology. للمصادقة ، سيتم تجهيزه بمستشعر بصمة مدمج مع زر الطاقة.من أجل الاتصال ، يوفر الكمبيوتر المحمول - منفذا USB Type-C 3.2 Gen 2 ومنفذ Thunderbolt 4 ومنفذ USB Type-A 3.1 Gen 1 و WiFi 6. من المرجح أن يحزم Realme Book Prime بطارية بقوة 54 وات في الساعة مع بطارية بقوة 65 وات PD فائقة- يدعم الشحن السريع ويدعي أن عمر البطارية يصل إلى 12 ساعة بشحنة واحدة.