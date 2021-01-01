بهذه الأسعار سامسونج تطلق سلسلة Galaxy Book 2 في الأسواق العالمية

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صورة الخبر: Galaxy Book 2
Galaxy Book 2

طرحت شركة سامسونج الكورية الجنوبية سلسلة أجهزة اللاب توب الخاصة بها Galaxy Book 2 في الأسواق العالمية، حيث بدأت بتوفير الأجهزة في الولايات المتحدة ومن المتوقع أن تطلقها في باقي الأسواق العالمية قريبا.

وبحسب موقع Laptop Mag فإن سلسلة لاب توب Galaxy Book 2 ستتوفر في عدد كبير من الأسواق العالمية بدءا من يوم 11 أبريل المقبل، مع ععدد من المواصفات الممتازة.

ويبدأ سعر أجهزة لاب توب Galaxy Book 2 من 900 دولار أمريكي أى ما يعادل حوالي 17 ألف جنيه مصرى، كما يبدأ سعر Galaxy Book 2 Pro من 1050 دولار أمريكي أى ما يعادل 20 ألف حوالي جنيه مصرى.

كما يبدأ سعر لاب توب Galaxy Book 2 Pro 360 1250 دولار أمريكي أى ما يعادل حوالي 23 ألف جنيه مصرى.

وتأتى أجهزة لاب توب Galaxy Book 2 بشاشة من نوع AMOLED بتقنية TFT تعمل باللمس بمقاسات مختلفة حسب الموديل منها 12.4 و 13.3 و 15.6 بوصة، بدقة 2560 × 1600 بكسل، وجودة Full HD ، والتي يمكن تدويرها حتى العودة إلى وضع الجهاز، مع كاميرا ويب بدقة 720 بكسل مع مستشعر الأشعة تحت الحمراء للتعرف على الوجه.

وتعمل أجهزة لاب توب Galaxy Book 2 بمعالجات من نوع معالجات Intel إنتل من الجيل الثاني عشر Coreمع وحدة رسوميات Intel UHD ، و 2 منفذ USB-C ، و 2 منفذ USB 3.2 ، و ومقبس سماعة رأس / ميكروفون، وفتحة لبطاقة microSD .

وتوفر أجهزة لاب توب Galaxy Book 2 ، ذاكرة تخزين عشوائي من نوع LPDDR4x وذاكرة تخزين داخلية حتى 2 تيرابايت من تخزين SSD ، مع سمك أقل من 20 مم ويبدأ بوزن 1.51 كجم.

المصدر: صدى البلد

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