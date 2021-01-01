طرق لحل مشكلة تسجيل الدخول على حساب Playstation

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يواجه العديد من مستخدمي أجهزة بلاي ستيشن Playstation مشكلة كبيرة عند تسجيل الدخول على حساب Playstation Network على أجهزة PS4 و PS5 الأمر الذى يسببب عناء كبير للمستخدمين.



وبحسب موقع Saintlad فإن عدم تمكنك من تسجيل الدخول على حساب Playstation Network يرجع إلى عدد من الأسباب، ولكن يمكن حل هذه المشكلة من خلال عدد من الطرق من بينها :



1- تحقق من حالة PSN

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قبل إجراء أي تغييرات على وحدة التحكم الخاصة بك ، فإن الخطوة الأولى التي يجب عليك القيام بها هي تحديد ما إذا كانت المشكلة على خوادم Playstation أو لا ويحتوي بلاي ستيشن على صفحة مخصصة تعرض الحالة الحالية لشبكة بلاي ستيشن.وإذا كان هناك خطأ ما في الخدمة ، فهذا يفسر سبب عدم تمكنك من تسجيل الدخول إلى حسابك.في هذه الحالة، أفضل ما يمكنك فعله هو انتظار عودة الخوادم إلى الإنترنت.من ناحية أخرى، تابع إلى الطريقة التالية أدناه إذا لم يكن هناك خطأ في خوادم PSN.2 - تحقق من بيانات حساباتكوإذا لم تتمكن من تسجيل الدخول إلى حساب Playstation Network الخاص بك ، فحاول التحقق مما إذا كنت تستخدم بيانات الاعتماد الصحيحة.ومن السهل خلط حساباتك ، خاصة إذا تركتها مسجلة الدخول إلى جهازك معظم الوقت، قبل الوصول إلى حساب PSN الخاص بك ، تحقق مرة أخرى من اسم المستخدم والبريد الإلكتروني وكلمة المرور التي تستخدمها وتأكد من أنها صحيحة.3- تغيير كلمة المرور الخاصة بكإذا لم تتمكن من الوصول إلى حساب PSN الخاص بك قم بتغيير كلمة المرور الخاصة بك، تغيير كلمة مرورك سيساعدك بشكل كبير.وإليك خطوات كيفية تغيير كلمة مرور حساب PSN الخاص بك:أولاً، قم بالوصول إلى صفحة تسجيل الدخول إلى Playstation Network باستخدام أي متصفح.بعد ذلك، انقر فوق الزر "هل تواجه مشكلة في تسجيل الدخول؟".حدد إعادة تعيين كلمة المرور الخاصة بك وقدم البريد الإلكتروني الذي استخدمته لإنشاء حساب PSN الخاص بك.تحقق من بريدك الإلكتروني واتبع الإرشادات التي أرسلتها Playstation لإعادة تعيين كلمة المرور الخاصة بك.وبمجرد الانتهاء من ذلك، ارجع إلى وحدة التحكم الخاصة بك وحاول تسجيل الدخول إلى حساب Playstation Network الخاص بك.