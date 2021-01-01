خوذة ذكية بمواصفات مميزة



خوذة ذكية خوذة ذكية

انتشرت بشكل كبير خوذات الدراجات “الذكية”، ومعظمها يحوي مميزات تكنولوجية مذهلة: لذلك ننصحك بالبحث عن أفضل الإمكانيات قبل شراء إحدى هذه الخوذات الذكية.



Relee Magician M1 تأتي بالكثير من مميزات الخوذات الذكية؛ حيث توفر الأضواء ومؤشرات الانعطاف ومكبرات الصوت والكاميرا.. وغير ذلك.



الكاميرا



يوجد في الجزء الأمامي من الخوذة كاميرا عمل بدقة 1080 بيكسل/ 30 إطارًا في الثانية مع عدسة بزاوية عريضة 120 درجة، ومستشعر Sony Starvis IMX CMOS، ونظام تثبيت الصورة الإلكتروني.

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ويمكن استخدامها ككاميرا dashcam أو فقط لتصوير جولات؛ حيث يتم تسجيل لقطاتها على ذاكرة داخلية تبلغ 4 ميجا بايت، ويمكن إضافة بطاقة ذاكرة يوفرها المستخدم لزيادة هذه السعة. ويمكن تنزيل الفيديو وعرضه في الوقت الفعلي عبر تطبيق متصل بشبكة Wi-Fi.مصابيح LEDتساعد مصابيح LED البيضاء في الأمام والحمراء بالخلف مرتديها في التميز على الطرق الليلية، بالإضافة إلى مجموعة من مؤشرات الانعطاف المدمجة الخلفية يمكن استخدامها جنبًا إلى جنب مع إشارات اليد، ويتم تنشيط هذه المؤشرات لاسلكيًا عبر جهاز تحكم عن بُعد مثبت على المقود.ويمكن للمستخدمين الذين يرغبون في الحصول على مصباح أمامي أكثر سطوعًا اختيار الإصدار Ultra-Illuminate من الخوذة، والذي يوفر 350 لومن في المقدمة. وتجدر الإشارة إلى أن هذا الطراز لا يحتوي على كاميرا؛ إذ يحتل المصباح مكانه.الميكروفونباستخدام مكبرات الصوت والميكروفون بتقنية البلوتوث M1 يستطيع المستخدمون أيضًا الاستماع إلى الموسيقى أو إجراء مكالمات هاتفية أو استخدام الميزات التي يتم تنشيطها صوتيًا على هاتف ذكي مقترن، ومن الممكن أيضًا إقران خوذتين أو أكثر ببعضهما البعض؛ ما يسمح لمرتديها بإجراء محادثات على غرار جهاز الاتصال اللاسلكي أثناء الركوب.البلوتوثوفقًا لـ Relee يجب أن تكون شحنة USB واحدة لبطارية الليثيوم بوليمر الخاصة بالخوذة جيدة لمدة خمس ساعات تقريبًا من وقت التشغيل إذا تم استخدام جميع الوظائف، على الرغم من أن هذا الرقم يزيد إلى 24 ساعة إذا تم استخدام البلوتوث والأضواء فقط (من المفترض أنهذا لا ينطبق على المصباح الاختياري 350 لومن).مقاومة الماءالخوذة Relee M1؛ مقاومة للماء IP65؛ ما يعني أنها يمكنها تحمل نفاثات الماء ذات الضغط المنخفض من أي اتجاه.السعرمبلغ 169 دولارًا أمريكيًا سيوفر لك الإصدار المجهز بالكاميرا من Relee Magician M1 (التجزئة المخطط لها 229 دولارًا).