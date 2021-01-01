ايلون ماسك يستحوذ على حصة بنسبة 9.2% في شركة تويتر

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Elon Musk

إستحوذ “Elon Musk” الرئيس التنفيذي لشركة Tesla على حصة بنسبة 9.2% من شركة تويتر اليوم، ومن المقرر وفقاً لهذه النسبة أن يمتلك Musk حصة في منصة التواصل الإجتماعي تويتر، ليكون من أكبر المساهمين في المنصة الإجتماعية.

ولقد تجاوزت الحصة الخاصة ب”Elon Musk” في تويتر والتي إستحوذ عليها مؤخراً الحصة الخاصة ب”Jack Dorsey” الرئيس التنفيذي السابق لشركة تويتر والذي يملك حصة 2.25%.

أيضاً أكد التقرير الذي نشر من”بلومبرغ” أن Elon Musk قام بشراء الأسهم في شركة تويتر في 14 من مارس، ليكون اليوم واحد من أكبر حاملي الأسهم في شركة تويتر، ولقد إرتفعت القيمة السوقية لأسهم تويتر بنسبة 25% بقيمة 49.09 دولار.

من جانب أخر تشير شبكة CNBC الإخبارية إلى أن حصة “Elon Musk” في تويتر تصل إلى قيمة 2.89 مليار دولار، كما يشار إلى أنها حصه سلبيه، حيث يعد إستثمار طويل الأجل لا يهدف إلى الربح في الوقت الراهن.

المصدر: بوابه المتميز

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