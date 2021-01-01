استعرض تصميم طائرة DJI Mini 3 Pro



طائرة DJI Mini 3 Pro طائرة DJI Mini 3 Pro

قدم مقطع فيديو نشر اليوم على تويتر نظرة واضحة على تصميم طائرة drone المرتقبة DJI Mini 3 Pro.



تسلط الأضواء من جديد اليوم على إصدار DJI المرتقب من طائرات drone، حيث أكد مقطع الفيديو الذي نشر اليوم على المواصفات التي جاءت في تسريبات سابقة.



وتشير التسريبات إلى خطط DJI للإعلان عن سلسلة Mini 3 في حدث يعقد لاحقاً هذا الشهر، ومن المقرر وفقاً للتسريبات التي جاءت اليوم أن تتميز طائرة Mini 3 Pro بوزن 249 جرام، وذلك رغم السعة الأكبر للبطارية في هذا الإصدار.

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ولقد أوضحت تقارير سابقة أن الطائرة تأتي بقدرة بطارية 2453 mAh، أي سعة أعلى من الإصدار السابق الذي ضم بطارية بقدرة 2250 mAh، كما تأتي Mini 3 Pro ب”3-axis gimbal”، وكاميرة عالية الدقة بفتحة عدسات f/1.7، وتدعم بعد بؤري 24مم.يذكر أن التسريبات التي جاءت حتى الآن لم توضح مستوى تسعير Mini 3 Pro، لذا نترقب حدث الشركة الذي ينطلق لاحقاً هذا الشهر لمزيد من التفاصيل.