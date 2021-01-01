استعرض تصميم طائرة DJI Mini 3 Pro

قدم مقطع فيديو نشر اليوم على تويتر نظرة واضحة على تصميم طائرة drone المرتقبة DJI Mini 3 Pro.
تسلط الأضواء من جديد اليوم على إصدار DJI المرتقب من طائرات drone، حيث أكد مقطع الفيديو الذي نشر اليوم على المواصفات التي جاءت في تسريبات سابقة.
وتشير التسريبات إلى خطط DJI للإعلان عن سلسلة Mini 3 في حدث يعقد لاحقاً هذا الشهر، ومن المقرر وفقاً للتسريبات التي جاءت اليوم أن تتميز طائرة Mini 3 Pro بوزن 249 جرام، وذلك رغم السعة الأكبر للبطارية في هذا الإصدار.
أضف هذا الخبر إلى موقعك:
إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك
كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!