بسعر يبدأ من 195 دولار جهاز Realme Pad Mini ينطلق بحجم 8.7 إنش

أعلنت Realme رسمياً اليوم عن جهاز Realme Pad Mini اللوحي الذي يأتي بحجم 8.7 إنش، ومعالج Unisoc T616، وسعر يبدأ من 195 دولار.
يتميز Realme Pad Mini بشاشة LCD بحجم 8.7 إنش، ودقة عرض 1340 في 800 بيكسل، كما يأتي بحواف نحيفة في الجانبين، بينما تأتي بحجم أكبر في الجزء السفلي والعلوي.
أيضاً يضم الجهاز اللوحي كاميرة بدقة 8 ميجا بيكسل وفتحة عدسات f/2.0 مع فلاش LED في الجهة الخلفية، بينما تأتي كاميرة السيلفي بدقة 5 ميجا بيكسل وفتحة عدسات f/2.2.
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