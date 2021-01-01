بسعر يبدأ من 195 دولار جهاز Realme Pad Mini ينطلق بحجم 8.7 إنش



Realme Pad Mini Realme Pad Mini

أعلنت Realme رسمياً اليوم عن جهاز Realme Pad Mini اللوحي الذي يأتي بحجم 8.7 إنش، ومعالج Unisoc T616، وسعر يبدأ من 195 دولار.



يتميز Realme Pad Mini بشاشة LCD بحجم 8.7 إنش، ودقة عرض 1340 في 800 بيكسل، كما يأتي بحواف نحيفة في الجانبين، بينما تأتي بحجم أكبر في الجزء السفلي والعلوي.



أيضاً يضم الجهاز اللوحي كاميرة بدقة 8 ميجا بيكسل وفتحة عدسات f/2.0 مع فلاش LED في الجهة الخلفية، بينما تأتي كاميرة السيلفي بدقة 5 ميجا بيكسل وفتحة عدسات f/2.2.

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كما يدعم Realme Pad Mini بطارية بقدرة 6400 mAh، وتقنية الشحن السريع بقدرة 18W مع محول شحن في محتوى الصندوق.وفي الإتصال يدعم الجهاز Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac، والبلوتوث 5.0، ويضم منفذ USB-C في الجزء السفلي، مع مدخل 3.5مم للسماعات، ويصل وزن الجهاز إلى 372 جرام، وأبعاد 211.8 في 124,48 في 7.6مم.أيضاً من المقرر أن يتوفر Realme Pad Mini للحجز المسبق اليوم في سوق الفلبين، بألوان الرمادي والأزرق، بسعر يبدأ من 195 دولار للنموذج المميزة بدعم Wi-Fi و LTE وذاكرة 3 جيجا بايت رام وسعة 32 جيجا بايت.