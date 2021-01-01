11 أبريل: Huami تستعد لإطلاق نموذج جديد من ساعة Amazfit GTS 2 Mini



Amazfit GTS 2 Mini Amazfit GTS 2 Mini

تستعد شركة Huami لإطلاق نموذج جديد من ساعة Amazfit GTS 2 Mini الذكية في السوق الهندي في 11 من أبريل الجاري.



قدمت Amazfit ساعة GTS 2 Mini للمرة الأولى خلال عام 2020، واليوم تخطط Huami لإطلاق نموذج جديد من الساعة الذكية والذي يتوفر بثلاثة من الإختيارات من الألوان وهم الأسود، الوردي وأيضاً اللون الأخضر.



أيضاً من المقرر أن يدعم النموذج الجديد أكثر من 68 نمط رياضي، أي أقل من الإصدار الأصلي الذي يدعم أكثر من 70 نمط رياضي.

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كما يغيب عن النموذج الجديد من ساعة GTS 2 Mini دعم بعض الأنماط الرياضية مثل التزلج، والتزحلق على الجليد.من جانب أخر يتوافق النموذج الجديد مع الإصدار الأصلي في عدد من المواصفات، حيث تأتي بشاشة AMOLED منحنية 2.5D بحجم 1.55 إنش، ودقة 354 في 306 بيكسل، وكثافة عرض 301 بيكسل لكل إنش، مع سطوع 450 nit، وأكثر من 80 من أوجه الساعة، ودعم لخاصية Always On.أيضاً تتميز بتصميم من الألومنيوم بسماكة 8.95مم، ووزن 19.5 جرام، وتأتي الساعة بمستشعر BioTracker 2 PPG، مع مستشعر للحركة، ومستشعر لقياس نسبة الأكسجين في الدم SpO2، مع مراقبة حالة المستخدم أثناء النوم.