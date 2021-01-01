11 أبريل: Huami تستعد لإطلاق نموذج جديد من ساعة Amazfit GTS 2 Mini

تستعد شركة Huami لإطلاق نموذج جديد من ساعة Amazfit GTS 2 Mini الذكية في السوق الهندي في 11 من أبريل الجاري.
قدمت Amazfit ساعة GTS 2 Mini للمرة الأولى خلال عام 2020، واليوم تخطط Huami لإطلاق نموذج جديد من الساعة الذكية والذي يتوفر بثلاثة من الإختيارات من الألوان وهم الأسود، الوردي وأيضاً اللون الأخضر.
أيضاً من المقرر أن يدعم النموذج الجديد أكثر من 68 نمط رياضي، أي أقل من الإصدار الأصلي الذي يدعم أكثر من 70 نمط رياضي.
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