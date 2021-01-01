بسعر 575 دولار .سامسونج تطلق هاتف Galaxy S20 FE 2022



Galaxy S20 FE 2022 Galaxy S20 FE 2022

انطلق هاتف Galaxy S20 FE 2022 برقاقة معالج Snapdragon 865 والمواصفات ذانها المميزة لهاتف Galaxy S20 FE 5G.



قدمت سامسونج هاتف Galaxy S20 FE 2022 بالمواصفات ذاتها المميزة لهاتف Galaxy S20 FE 5G الأصلي من الشركة، إلا أن الإصدار الجديد يأتي دون سماعة AKG في محتوى الصندوق، كما ينطلق بمستوى تسعير أقل من الإصدار الأصلي.



ومن المقرر أن يتوفر هاتف S20 FE 2022 بسعر 575 دولار أو 525 يورو، على أن يأتي الإصدار الجديد بنموذج رقم SM-G781NK22 وألوان الأسود، البنفسجي، والأبيض.

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يذكر أن الهاتف يأتي بشاشة Super AMOLED بحجم 6.5 إنش، ودقة عرض 1080 في 2400 بيكسل، ومعدل تحديث 120Hz، على غرار S20 FE 5G.كما يدعم الهاتف رقاقة معالج Snapdragon 865 5G، ويأتي بذاكرة عشوائية 6 أو 8 جيجا بايت رام، وسعة تخزين 128 أو 256 جيجا بايت.ويأتي الهاتف بقدرة بطارية 4500 mAh، ويدعم تقنية الشحن السريع بقدرة 25W، ويأتي بكاميرة أمامية بدقة 32 ميجا بيكسل وفتحة عدسات f/2.2.أيضاً يضم مستشعر رئيسي بدقة 12 ميجا بيكسل في الكاميرة الخلفية، مع مستشعر telephoto بدقة 8 ميجا بيكسل، بينما يأتي المستشعر الثالث بزوايا عرض واسعة ودقة 12 ميجا بيكسل.