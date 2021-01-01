بسعر 575 دولار .سامسونج تطلق هاتف Galaxy S20 FE 2022

انطلق هاتف Galaxy S20 FE 2022 برقاقة معالج Snapdragon 865 والمواصفات ذانها المميزة لهاتف Galaxy S20 FE 5G.
قدمت سامسونج هاتف Galaxy S20 FE 2022 بالمواصفات ذاتها المميزة لهاتف Galaxy S20 FE 5G الأصلي من الشركة، إلا أن الإصدار الجديد يأتي دون سماعة AKG في محتوى الصندوق، كما ينطلق بمستوى تسعير أقل من الإصدار الأصلي.
ومن المقرر أن يتوفر هاتف S20 FE 2022 بسعر 575 دولار أو 525 يورو، على أن يأتي الإصدار الجديد بنموذج رقم SM-G781NK22 وألوان الأسود، البنفسجي، والأبيض.
أضف هذا الخبر إلى موقعك:
إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك
كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!