تفاصيل..أبل تضيف تمارين للأمهات الجدد إلى Fitness ..

تواصل Apple توسيع خدمة فيديو التمرين Fitness + بمزيد من المحتوى الذى يلبي احتياجات الأشخاص ذوي الاحتياجات وأنماط الحياة المختلفة، وفقا لتقرير engadged.
واليوم، تضيف الشركة سبع مقاطع فيديو مدتها عشر دقائق للآباء الجدد، في سلسلة تسمى "استعد لياقتك بعد إنجاب طفل، والأنشطة عبارة عن مزيج من التمارين الأساسية والقوة وتمارين "التهدئة الذهنية" التي تقدمها Apple والتي تقودها مدربة Fitness + Betina Gozo ، وهي أم جديدة.
ومثل مقاطع الفيديو الأخرى في الخدمة، تتميز التدريبات الجديدة أيضًا بإرشادات تعديل لأولئك الذين يريدون تحديًا أكبر أو يفضلون أن يتباطأوا.
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