تفاصيل..أبل تضيف تمارين للأمهات الجدد إلى Fitness ..

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صورة الخبر: أبل
أبل

تواصل Apple توسيع خدمة فيديو التمرين Fitness + بمزيد من المحتوى الذى يلبي احتياجات الأشخاص ذوي الاحتياجات وأنماط الحياة المختلفة، وفقا لتقرير engadged.

واليوم، تضيف الشركة سبع مقاطع فيديو مدتها عشر دقائق للآباء الجدد، في سلسلة تسمى "استعد لياقتك بعد إنجاب طفل، والأنشطة عبارة عن مزيج من التمارين الأساسية والقوة وتمارين "التهدئة الذهنية" التي تقدمها Apple والتي تقودها مدربة Fitness + Betina Gozo ، وهي أم جديدة.

ومثل مقاطع الفيديو الأخرى في الخدمة، تتميز التدريبات الجديدة أيضًا بإرشادات تعديل لأولئك الذين يريدون تحديًا أكبر أو يفضلون أن يتباطأوا.

وتقدم فترات التهدئة اليقظة تمديدات تستهدف البقع الضيقة الشائعة بعد الحمل، بينما تشمل الجلسات الأساسية أيضًا تمارين قاع الحوض.

وبالطبع، يجب ألا يشعر الآباء الجدد بأي ضغط "للعودة إلى لياقتهم البدنية" في أي جدول بخلاف ما يرتاحون له.

وفى فيديو مقدمة من Apple للمحتوى الجديد، يوضح Gozo أن المشاهدين يجب أن يأخذوا الأشياء وفقًا لسرعتهم الخاصة، ويتأكدوا من الحصول على الضوء الأخضر من مقدم الرعاية الصحية قبل الانخراط في نشاط شاق.

والتدريبات الجديدة متاحة في Fitness + ابتداءً من اليوم، وكتذكير تكلف 10 دولارات شهريًا كما ستحتاج إلى Apple Watch لاستخدام الخدمة.

المصدر: السلطة

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