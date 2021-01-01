سعر و مواصفات هاتف هونور Honor X7



Honor X7 Honor X7

قبل أيام قليلة، وبالتحديد يوم 30 مارس، قامت شركة هونور، بإزاحة الستار رسميا، عن الهاتف، Honor X7، بسعر أقل، من 165 دولارا، وبمواصفات جيدة للغاية، أبرزها معالج التشغيل، الذي يعتبر أحد، أبرز معالجات 4G، والكاميرا الرئيسية، التي تأتي، بدقة 48 ميجا بكسل، والشاشة التي، تدعم معدل تحديث، يبلغ 90 هرتز، والبطارية التي تأتي، بسعة 5000 ملي أمبير، وتدعم الشحن السريع، بقوة 22.5 واط، بالإضافة إلى أن، هاتف Honor X7، يعمل بنظام أندرويد، الخاص بشركة جوجل، ويدعم خدمات جوجل بلاي، ومع ذلك، دعونا نتعرف الآن، على كل ما يخص، هذا الهاتف الجديد.



مواصفات الهاتف هونور إكس 7

موعد الإعلان والإطلاق: أعلنت هونور عن، الهاتف Honor X7، يوم 30 مارس، وستقوم بإطلاقه إلى الأسواق، يوم 14 أبريل.



أبعاد الهاتف: ارتفاع هذا الهاتف، يبلغ 167.6 ملم، وعرضه يبلغ 77.2 ملم، وسمكه عريض نسبيا، يبلغ 8.6 ملم، كما أن وزنه جيد، يبلغ حوالي، 198 جراما.

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الشبكة: الهاتف إكس 7، الجديد من هونور، يدعم شبكات الجيل الثاني 2G، والجيل الثالث 3G، والجيل الرابع 4G، ويدعم أيضا، تركيب شريحتي اتصال، من نوع، Nano-SIM.الشاشة: تم تصميم، هذا الهاتف، حول شاشة IPS LCD، بحجم 6.74 بوصة، وبجودة HD+، وبدقة 1600×720 بكسل، وبمعدل تحديث 90 هرتز، كما أن، شاشة الهاتف Honor X7، تحتوي على، ثقب صغير، في الأعلى، بشكل النوتش.المعالج: يتم تشغيل، هذا الهاتف، بمعالج ثماني النواة، من فئة، Qualcomm Snapdragon 680 4G، بجانب معالج رسوميات، من فئة، Adreno 610، علما بأن، معالج التشغيل، مصنوع بتكنولوجيا 6 نانومتر، ويتكون من، 4 أنوية Kryo 265 Gold، بسرعة 2.4 جيجا هرتز، و4 أنوية Kryo 265 Silver، بسرعة 1.9 جيجا هرتز.الكاميرا الأمامية: الهاتف Honor X7، يحتوي على، كاميرا سيلفي، بدقة 8 ميجا بكسل، وبفتحة عدسة f/2.0، وتدعم تصوير الفيديوهات، بدقة 1080 بكسل، بمعدل 30 إطارا، في الثانية.الكاميرات الخلفية: الكاميرات الخلفية، التي يصل بها، هذا الهاتف، تأتي بدقة، 48 ميجا بكسل، وبفتحة عدسة f/1.8، للكاميرا الرئيسية، وبدقة 5 ميجا بكسل، وبفتحة عدسة f/2.2، للكاميرا فائقة الاتساع، وبدقة 2 ميجا بكسل، وبفتحة عدسة f/2.4، للكاميراتين الماكرو، والمسؤولة عن، استشعار معلومات العمق، وتدعم تصوير الفيديوهات، بجودة FHD+، أو 1080 بكسل، بمعدل 30 إطارا، في الثانية، مع دعم، التقاط صور، بخاصية HDR، وpanorama.الذاكرة: الذاكرة الداخلية، للهاتف Honor X7، تأتي بسعة، 128 جيجا بايت، والذاكرة العشوائية، تأتي بسعة، 4 جيجا رام.نظام التشغيل: هذا الهاتف، يعمل بنظام التشغيل، Android 11، وبواجهة المستخدم، Magic UI 4.2، ويدعم خدمات جوجل بلاي.البطارية: وبخصوص البطارية، فتأتي بسعة، 5000 ملي أمبير، وتدعم الشحن السريع، بقوة 22.5 واط، ويتم شحنها، من خلال منفذ، USB Type?C 2.0.مميزات Honor X7يعتبر من أرخص الهواتف، التي تحتوي على، 4 كاميرات خلفية، والتي تقدم أداء، ممتازا للغاية، في التقاط الصور، وتسجيل الفيديوهات، حتى في الأماكن، منخفضة الإضاءة، حيث يدعم، خاصية panorama، وHDR، ويدعم تسجيل فيديو، بجودة FHD+.معالج التشغيل، ممتاز للغاية، في هذه الفئة السعرية، وغالبا ما يظهر، مع الهواتف غالية الثمن، وفي الأيام القليلة الماضية، كانت شركة أوبو، قد أعلنت عن، Oppo Reno7 4G، بالمعالج Snapdragon 680 4G، وبسعر يتخطى، 350 دولارا.الشاشة كبيرة جدا، وتدعم معدل تحديث عاليا، وجودتها متوسطة، وهذا يجعل، تجربة تشغيل الألعاب، أفضل بكثير، من المنافسين.سعر الهاتف Honor X7، رخيص جدا، مقارنة بالهواتف المنافسة، في هذه الفئة السعرية.يدعم زيادة المساحة التخزينية، حتى 1 تيرا بايت، من خلال، كارت ميموري microSD، يتم تركيبه، بدلا من أحد شرائح الاتصال.يدعم مستشعر لبصمات الأصابع، مدمج في زر الباور، على الجانب، ويدعم أيضا، مستشعر القرب الافتراضي، مع دعم، مستشعرات التسارع، والدوران، والبوصلة.يدعم إصدار Bluetooth 5.1، واتصال Wi-Fi 5 (ac)، مع دعم، نظام تحديد المواقع العالمي، GPS, BDS.البطارية ، كبيرة جدا، ويمكنها تشغيل، الهاتف Honor X7، لمدة 9 ساعات، من تشغيل الألعاب، أو 14 ساعة، من تشغيل الفيديوهات، كما يتم شحنها، في ما يصل إلى، 90 دقيقة فقط، بفضل تقنية الشحن السريع، التي تأتي، بقوة 22.5 واط.عيوب الهاتف هونور إكس 7تصميم الشاشة قديم، ولا تدعم، لمبة إشعارات، أو خاصية always on display.دقة الكاميرا الأمامية، أضعف من المتوقع، وكنا نطمح أن، تكون 13 ميجا بكسل، أو 16 ميجا بكسل، بدلا من، 8 ميجا بكسل، ولكن جودة تصوير الفيديوهات، جيدة للغاية، وهي نفس جودة، الكاميرات الخلفية.لا يدعم، تركيب شريحتي اتصال، وكارت ميموري، في نفس الوقت، ويدعم فقط، تركيب شريحة اتصال واحدة، بجانب كارت ميموري، أو تركيب شريحتي اتصال فقط.الكاميرات الموجودة، في الخلف، بارزة بشكل كبير، عن الظهر، وهذا يجعلها، معرضة للخدش بسهولة.Honor X7، سيصل إلى الأسواق، بلونين فقط، وهما الأزرق، والفضي.يعمل بإصدار قديم، من نظام التشغيل، وإصدار قديم، من واجهة المستخدم، وذلك بالرغم من، وصول هواتف منافسة، بنظام Android 12، وبواجهة Magic UI 6.لا يدعم، خاصية NFC، وأيضا لا يدعم، الراديو FM.سعر الهاتف Honor X7الهاتف Honor X7، سيتوفر للشراء، بشكل رسمي، يوم 14 أبريل، بسعر يبلغ حوالي، 165 دولارا أمريكيا، وذلك للإصدار الوحيد المتوفر، والذي يضم، 128 جيجا بايت، مع 4 جيجا رام.