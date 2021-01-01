مواصفات و سعر هاتف Oppo Reno7 4G



Oppo Reno7 4G Oppo Reno7 4G

في شهر فبراير الماضي، قامت أوبو، بتقديم سلسلة هواتف، Reno7، للأسواق العالمية، مع دعم، شبكات 5G، والآن قامت الشركة، بإزاحة الستار رسميا، عن هاتف، Oppo Reno7 4G، ليكون بذلك، هو العضو الأرخص، والوحيد الذي يدعم شبكات، الجيل الرابع 4G، في هذه السلسلة، حيث يضم، معالج Snapdragon 680 4G، وشاشة بمعدل تحديث 90 هرتز، وكاميرات خلفية جيدة، بمستشعر رئيسي، دقته 64 ميجا بكسل، بالإضافة إلى، شحن سريع قوي، وذاكرة داخلية كبيرة، والإصدار الأحدث من، واجهة المستخدم، الجديدة من أوبو، ولكن السعر، قد يكون مرتفعا نسبيا، لذلك دعونا نتعرف الآن، على سعر ومواصفات الهاتف Oppo Reno7 4G.



مواصفات الهاتف

موعد الإعلان والإطلاق: أعلنت أوبو، عن الهاتف Oppo Reno7 4G، يوم 29 مارس، وقامت بطرحه للبيع، في الأسواق، اليوم 2 أبريل.



أبعاد الهاتف: يصل هذا الهاتف، بارتفاع 159.9 ملم، × عرض 73.2 ملم، وبسمك 7.5 ملم، وبوزن خفيف جدا، لا يتخطى 175 جراما.

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الشبكة: شبكات الاتصال المدعومة، هي الجيل الثاني 2G، والجيل الثالث 3G، والجيل الرابع 4G، واتصال Wi-Fi 5 (ac)، مع العلم بأن، Oppo Reno7 4G، يدعم تركيب شريحتي اتصال، Nano-SIM.الشاشة: الإصدار الذي يدعم 4G، من هواتف Reno7، يتوفر مع، شاشة AMOLED، بحجم 6.43 بوصة، وبدقة 2400×1080 بكسل، وبزجاج حماية، من فئة، Corning Gorilla Glass 5، وبمعدل سطوع 800 شمعة، في البوصة، مع معدل تحديث، يبلغ 90 هرتز.الكاميرات الخلفية: إعداد الكاميرا الخلفية، الخاص بهذا الهاتف، هو نفسه الموجود، في هاتف Reno7 Z 5G، حيث إن، الكاميرا الرئيسية، تأتي بمستشعر حجمه، 26 ملم، وبدقة 64 ميجا بكسل، وبفتحة عدسة f/1.7، والكاميرا الماكرو، تأتي بدقة، 2 ميجا بكسل، وبفتحة عدسة f/3.3، والكاميرا المسؤولة عن، استشعار معلومات العمق، تأتي بدقة، 2 ميجا بكسل، وبفتحة عدسة f/2.4، والكاميرات الخلفية، تدعم تصوير الفيديوهات، بدقة 1080 بكسل، بمعدل 30 إطارا، في الثانية، مع دعم، خاصية التثبيت الإلكتروني، للصور بالدوران EIS، وخاصية HDR، وpanorama.الكاميرا الأمامية: الهاتف Oppo Reno7 4G، يضم كاميرا أمامية، بمستشعر Sony IMX709، حجمه 24 ملم، وبدقة 32 ميجا بكسل، وبفتحة عدسة f/2.4، وتدعم نفس خصائص، الكاميرات الخلفية، EIS، وPanorama، وHDR، وتدعم أيضا، تصوير فيديوهات، بدقة 1080 بكسل، بمعدل 30 إطارا، في الثانية.المعالج: يأتي معالج التشغيل، الخاص بهذا الهاتف، من فئة، Qualcomm Snapdragon 680 4G، وهو مبني على، تقنية 6 نانومتر، ويعتمد على، 4 أنوية Kryo 265 Gold، بسرعة 2.4 جيجا هرتز، و4 أنوية Kryo 265 Silver، بسرعة 1.9 جيجا هرتز، ومعالج رسوميات، من فئة، Adreno 610.الذاكرة: يتوفر هاتف أوبو الجديد، بإصدار وحيد، على مستوى الذاكرة، يضم ذاكرة تخزين داخلية، بسعة 256 جيجا بايت، مع ذاكرة وصول عشوائية، بسعة 8 جيجا رام.نظام التشغيل: يعمل هاتف Oppo Reno7 4G، بواجهة مستخدم، ColorOS 12.1، التي تستند على، نظام التشغيل، Android 11.البطارية: يحتوي هذا الهاتف، على بطارية، بسعة 4500 ملي أمبير، تدعم الشحن السريع، بقوة 33 واط، وتدعم الشحن العكسي، ويتم شحنها، من خلال منفذ، USB Type?C 2.مميزات الهاتف Oppo Reno7 4Gالشاشة جيدة، من جميع النواحي، حيث تأتي، بجودة عالية، يجعلها توفر رؤية مميزة، حتى تحت ضوء الشمس المباشر، وتأتي كذلك، بمعدل تحديث عال، ومعدل أخذ عينات، يعمل باللمس، ويبلغ 180 هرتز، ويوجد على الشاشة، زجاج حماية قوي، لحمايتها من الصدمات.الكاميرات الخلفية، والأمامية، تصل بدقة عالية، وتدعم العديد من، الخصائص المميزة، التي يمكنها التقاط، صور عالية الجودة، بالاعتماد على، الذكاء الاصطناعي.مقاوم للماء، والغبار بشهادة IPX4، ويحتوي على، مستشعر لبصمات الأصابع، مدمج أسفل الشاشة.الهاتف Oppo Reno7 4G، يدعم مكبرات الصوت، ومنفذ سماعات الأذن 3.5 ملم، ويدعم أيضا، خاصية NFC، وإصدار Bluetooth 5.1، مع دعم، نظام تحديد المواقع العالمي، GPS, GLONASS, BDS, GALILEO, QZSS.يحتوي على، ذاكرة عشوائية كبيرة، وذاكرة داخلية ضخمة جدا، تكفي لتنزيل، جميع التطبيقات والألعاب، وبالرغم من ذلك، يمكن زيادة المساحة التخزينية، من خلال بطاقة، microSD، يتم تركيبها، بدلا من إحدى الشرائح.البطارية جيدة للغاية، وسعتها كبيرة، مقارنة بالمنافسين، والأهم من ذلك، هو أن، عملية الشحن بالكامل، لا تتخطى 60 دقيقة، وذلك بفضل تقنية الشحن السريع، التي تأتي، بقوة 33 واط.يدعم مستشعرات التسارع، والدوران، والقرب، والبوصلة.عيوب هاتف رينو 7 4Gمعالج التشغيل، ليس الأفضل، في هذه الفئة السعرية، ولكنه ما زال مقبولا، لأنه يعد واحدا، من أحدث، وأفضل المعالجات المتوسطة، التي ظهرت، في الفترة الماضية، ويستند على، الذاكرة العشوائية، في تقديم أداء أفضل، ورسوميات أعلى.سعر الهاتف Oppo Reno7 4G، مرتفع نسبيا، مقارنة بالمنافسين، ولكن هذا، ما تعودنا عليه، من شركة أوبو.جودة تصوير الفيديوهات، من خلال، الكاميرا الأمامية، والخلفية، ضعيفة جدا، وتوجد هواتف منافسة، بأسعار أقل، تدعم تصوير الفيديوهات، بجودة 4K، بدلا من FHD+.لا يدعم، تركيب شريحتي اتصال، وكارت ميموري، في نفس الوقت، إما تركيب، شريحة اتصال واحدة، مع كارت ميموري، أو تركيب شريحتي اتصال فقط.على الرغم من أنه، يعمل بواجهة المستخدم، الأحدث من أوبو، إلا أنه يعمل، بنظام أندرويد 11 القديم.مستشعر البصمة المدمج، في الشاشة، لا يقدم الأداء الأفضل، في هذه الفئة السعرية، كما أنه، لا يدعم، الراديو FM.سعر الهاتف Oppo Reno7 4Gسعر الهاتف Oppo Reno7 4G، يبلغ حوالي، 365 دولارا أمريكيا، وذلك للإصدار الوحيد المتوفر، والذي يضم، ذاكرة داخلية، بسعة 256 جيجا بايت، مع ذاكرة عشوائية، بسعة 8 جيجا رام.