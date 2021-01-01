نسخة جديدة من أودي RS Q8 بمحرك قوة 705 حصان

كشفت شركة لوما ديزاين عن تقديمها لنسخة جديدة من السيارة أودي RS Q8 شملت برنامج تعديلات كامل لزيادة الملامح الرياضية للسيارة ورفع معدلات أدائها، بحسب الوكالة الألمانية.
ويشمل برنامج التعديلات كلاً من قدرة محرك السيارة الـ V8 ، وملامح التصميم الخارجي، بالإضافة إلى تصميم المقصورة الداخلية بما يزيد من فخامة أودي RS Q8.
ألياف الكربون لتصميم أودي RS Q8
أما عن التصميم الخارجي؛ فيتميز جسم النسخة المعدلة، التي تحمل اسم CLR 8 RS، بالثوب الكربوني، الذي يتألف من شفة سبويلر مكون من ثلاثة أجزاء ، مع توسعة الرفارف، وفتحات التهوية المدمجة، وتتزين خلفية السيارة بجناح على السقف وناشر خلفي جديد، مع حليات من ألياف الكربون.
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