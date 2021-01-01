نسخة جديدة من أودي RS Q8 بمحرك قوة 705 حصان



أودي RS Q8 أودي RS Q8

كشفت شركة لوما ديزاين عن تقديمها لنسخة جديدة من السيارة أودي RS Q8 شملت برنامج تعديلات كامل لزيادة الملامح الرياضية للسيارة ورفع معدلات أدائها، بحسب الوكالة الألمانية.



ويشمل برنامج التعديلات كلاً من قدرة محرك السيارة الـ V8 ، وملامح التصميم الخارجي، بالإضافة إلى تصميم المقصورة الداخلية بما يزيد من فخامة أودي RS Q8.



ألياف الكربون لتصميم أودي RS Q8

أما عن التصميم الخارجي؛ فيتميز جسم النسخة المعدلة، التي تحمل اسم CLR 8 RS، بالثوب الكربوني، الذي يتألف من شفة سبويلر مكون من ثلاثة أجزاء ، مع توسعة الرفارف، وفتحات التهوية المدمجة، وتتزين خلفية السيارة بجناح على السقف وناشر خلفي جديد، مع حليات من ألياف الكربون.

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وتقف النسخة المعدلة من أودي RS Q8 على طاقم جنوط قياس 23 بوصة، وتتاح هذه التعديلات في نفس لون السيارة أو بمظهر الكربون الجذاب.وتتمتع المقصورة الداخلية للنسخة المعدلة بالعديد من لمسات الفخامة، التي تعكسها تجهيزات الجلود الفاخرة، وحليات الخشب، والأسطح المصنوعة من سبائك الألومنيوم وطلاء البيانو وألياف الكربون.وبفضل التعديلات، التي تم إجراؤها على المحرك V8 سعة 4 لتر، فقد زادت قوته من 600 حصان/ 705 نيوتن متر لعزم الدوران الأقصى إلى 705 حصان/ 910 نيوتن متر.