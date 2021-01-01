كيف تحصل على قرض السيارة من البنك الأهلى



قرض السيارة قرض السيارة

شهدت أسعار السيارات حالة من الارتفاع المتزايد والمستمر في ظل زيادة أسعار الدولار، وهو ما دفع العديد من الراغبين في اقتناء سيارة نحو البحث عن قروض السيارات الميسرة من البنوك العاملة بالجهاز المصرفي، ويتيح البنك الأهلي المصري فرصة الحصول على سيارة جديدة عن طريق مجموعة متنوعة من البرامج التمويلية، بتمويل يصل إلى 3 مليون جنيه.



وتستعرض « إيجيبت اتوموتيف » شروط ومزايا قرض السيارة الجديدة من البنك الأهلي المصري ، لإطلاع قرائها على كل ما تريد معرفته، ونرصدها خلال التالي:



مزايا قرض السيارة من البنك الأهلي المصري

بدون ضامن.

تمويل حتى مليون و 500 ألف جنيه للموظفين، وحتى 3 مليون جنيه لأصحاب الأعمال الحرة.

تمويل يصل الى 100 % من سعر السيارة.

فترات سداد مختلفة من عام حتى 7 أعوام.

سعر عائد تنافسي.

برامج خاصة لموظفي الشركات .

حد أدنى لصافي الدخل الشهري يبدأ من 1500 جنيه.

بدون مصاريف استعلام ائتماني .

بدون مصاريف فتح حساب.

برامج تمويلية متنوعة:

برنامج موظفين بتحويل راتب.

برنامج موظفين بإثبات دخل.

برنامج موظفين بمقدم 40% من سعر السيارة وتمويل 60%.

برنامج أصحاب المهن الحرة بمقدم 50%من سعر السيارة وتمويل 50%.

برنامج أصحاب المهن الحرة بمقدم 30%من سعر السيارة وتمويل 70%.

برنامج تمويل 100% من سعر السيارة بضمانة إضافية 50% من سعر السيارة.

برنامج كبار عملاء البنك الأهلي المصري.

شروط القرض والمستندات الاساسية المطلوبة:

ألا يقل عمر المقترض عن 21 عام و لا يزيد عن 60 عام في نهاية القرض للموظفين.

ألا يقل عمر المقترض عن 25 عام و لا يزيد عن 65 عام في نهاية القرض لأصحاب الأعمال والمهن الحرة.

يتم سداد نسبة مصاريف إدارية من مبلغ التمويل مرة واحدة مقدماً.

عمولة السداد المبكر للقرض (الكلي والجزئي) 3% حتى 5 سنوات، و3.5% أكثر من 5 سنوات من المبلغ المطلوب سداده.

غرامة تأخير القسط 2% من المبلغ المستحق ولم يسدد.

صورة بطاقة الرقم القومي سارية.

فاتورة مرافق (وفقاً للسياسة المعتمدة).

خطاب بعرض السعر.

