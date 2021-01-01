رولز رويس سبكتر : تحمل 7 كيلومتر من الأسلاك الكهربائية!

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رولز رويس

مع تطور السيارات تقنياً وإضافة الأنظمة المتطورة فقد أصبحنا نسمع بالعديد من الأرقام المثيرة للاهتمام مثل أن رولز رويس سبكتر ستحمل ما مجموعه 7 كيلومتر من التوصيلات والأسلاك!

لفهم هذا الرقم بشكل صحيح تجدر الإشارة إلى أن سيارات رويز رويس الحالية تحمل فقط 2 كيلومتر من التوصيلات (مازال رقماً كبيراً مقارنة بالسيارات العادية). إذا فما حاجة سبكتر لكل تلك التوصيلات؟ ستوفر السيارة أكثر من 141,200 علاقة اتصال بين أجهزتها، وأكثر من 1,000 وظيفة رئيسية و25,000 وظيفة فرعية. بمقارنة رولز رويس بنفسها من جديد، تمتلك فانتوم 51,000 علاقة اتصال 456 وظيفة رئيسية و647 وظيفة فرعية.

عند وصولها في أواخر عام 2023 ، ستقود سبكتر مستقبل رولز رويس نحو السيارات الكهربائية لتصبح علامة خاصة بالسيارات الكهربائية في 2030.

المصدر: سعودى شفت

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