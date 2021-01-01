بتصميم مستقل هوندا تشكف عن HR-V للولايات المتحدة

وصلت أخيراً النسخة الأمريكية من هوندا HR-V والتي سبق أن كشف الشركة عن صور تشويقية لها.
ستأتي السيارة بتصميم مميز من جميع الزوايا، والذي سيؤثر على بقية سيارات هوندا بحسب ما أعلنت عنه الشركة، وستتميز السيارة أيضاً بقوة أكبر عن النسخة العالمية، ولم تحدد الشركة مقدارها حتى الآن.
من الملفت للنظر أن هوندا قررت بيع HR-V الأمريكية في السوق الأوروبي أيضاً إلى جانب HR-V الأوروبية، ولجعل الأمر أسهل على العملاء فسوف تحمل السيارة اسماً مختلفاً هناك. ولكنها لم تعلنه بعد.
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