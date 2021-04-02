في ختام تعاملات الأحد البورصة المصرية تربح 147 مليون جنيه

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تباين أداء مؤشرات البورصة المصرية، في ختام تعاملات جلسة اليوم الاثنين 4 أبريل 2022، كما ربح رأس المال السوقي نحو 147 مليون جنيه ليغلق عند 739.273 مليار جنيه.



وانخفض مؤشر «إيجي إكس 30» عند مستوى 11529 نقطة بنحو 0.29%، وتراجع «إيجي إكس 30 محدد الأوزان» بنحو 0.28% ليغلق عند مستوى 14014 نقطة، ونزل «إيجي إكس 30 للعائد الكلي» بنحو 0.17% ليغلق عند مستوى 4555 نقطة، بينما ارتفع «إيجي إكس 50» بنحو 0.31% ليغلق عند مستوى 1968 نقطة.



وزاد مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة «إيجي إكس 70 متساوي الأوزان» بنحو 0.57% ليغلق عند مستوى 1936 نقطة، كما قفز مؤشر «إيجي إكس 100 متساوي الأوزان» بنحو 0.44% ليغلق عند مستوى 2944 نقطة.