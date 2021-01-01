موجة حارة جديدة تضرب البلاد.. وهذه درجات الحرارة



درجات الحرارة درجات الحرارة

توقع خبراء الأرصاد الجوية أن يشهد اليوم الثلاثاء، ارتفاعا ملحوظا في درجات الحرارة.



ولفتت الأرصاد إلى أنه يسود طقس شديد الحرارة نهارا، ويكون معتدلا ليلا على جميع الأنحاء، مع وجود نشاط للرياح على مناطق من غرب البلاد قد تكون مثيرة للرمال والأتربة على فترات متقطعة.



الطقس اليوم

وأوضحت الأرصاد أن حالة البحر المتوسط تكون معتدلة، وارتفاع الموج فيه من 1,5 متر إلى مترين، والرياح السطحية شمالية غربية إلى شمالية شرقية.

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أما بالنسبة لـ حالة البحر الأحمر فتكون معتدلة، وارتفاع الموج فيه من 1,5 متر إلى مترين، والرياح السطحية جنوبية شرقية.درجات الحرارة المتوقعة اليومالعظمى الصغرىالقاهرة 39 22الاسكندرية 36 20وادى النطرون 37 18طنطا 37 19شبين الكوم 36 19دمنهور 37 20بلطيم 38 21مطروح 37 20السلوم 38 21سيوة 37 22بورسعيد 35 20دمياط 35 20الزقازيق 37 20المنصورة 36 19الاسماعيلية 39 19السويس 40 19العريش 31 19رفح 30 20رأس سدر 39 19نخل 37 18نويبع 38 19طابا 36 20كاترين 30 19الطور 35 20شرم الشيخ 35 24الغردقة 34 23مرسى علم 36 22الفيوم 40 20بنى سويف 40 20المنيا 39 21أسيوط 40 20سوهاج 42 22قنا 41 22الأقصر 42 23أسوان 41 24ادفو 41 21أبوسمبل 41 22الوادى الجديد 42 24حلايب 33 20شلاتين 35 19