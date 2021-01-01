أولها تناول العصائر بكثرة : 6 أخطاء غذائية شائعة في الصيام لا تفعلها..

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عادات غذائية خاطئة يقع فيها الكثير من المسلمين خلال تناول وجبة الإفطار أو السحور طوال شهر رمضان الكريم، دون أن يدركوا مدى المخاطر الصحية الكبيرة التي يمكن أن تسببها لهم، الأمر الذي دفع الدكتورة نورا الترهوني، أخصائية التغدية العلاجية والتخسيس، إلى توجيه بعض النصائح إلى الصائمين في هذا الشأن.



أخطاء شائعة عن تناول الطعام في رمضان

قالت الدكتورة نورا الترهوني، عبر صفحتها الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، إن تناول العصائر يوميًا أمر خاطئ، والصحيح هو شرب العصير مرتين بالأسبوع فقط، نظرًا لاحتوائه على نسبة عالية من السكريات.



الأمر الثاني يتمثل في شرب الماء بكمية مفرطة وقت الفطور، إذ نصحت أخصائية التغذية العلاجية، بتناول كوب واحد فقط من الماء كل ساعتين، لأن امتلاء المعدة بالسوائل أشد ضيقًا على النفس من امتلائها بالطعام، بحسب قولها.

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ممارسة الرياضة مباشرة بعد الفطور يعد أيضًا من الأمور الخاطئة، إذ يكفي ممارسة الرياضة بعد ساعتين، لتسهيل عملية الهضم، وذلك لأن الدم بالجسم يكون متمركز بالمعدة، بحسب «نورا» التي أضافت قائلة: «الخطأ الرابع يتمثل في تناول الطعام في أقل من 5 دقائق، لذلك يجب مضغ الطعام ببطء بما يساعد على هضم الطعام جيدًا، ويساعد أيضًا في التحكم بالوزن».ومن ضمن الأخطاء الشائعة التي يرتكبها البعض، بحسب «نورا»، تناول الحلويات أثناء الفطور أو بعده مباشرة، حيث نصحت بتناولها بعد ساعتين على الأقل من تناول وجبة الفطور، لتجنب «الدوخة» والخمول أو الإصابة بمرض السكري.وأشارت «نورا» إلى أن الخطأ السادس يتمثل في تناول طعام يحتوي على كميات من الصوديوم، حيث نصحت بتناول طعام يحتوي على كميات من البوتاسيوم، لأن الإكثار من البوتاسيوم يمنع العطش تمامًا أثناء الصيام على العكس من الصوديوم.ويعد الموز من الفواكه الغنية بالبوتاسيوم، فموزة واحدة على السحور، تقي من العطش طوال فترة الصيام، بحسب «نورا»، التي تنصح بتقليل الملح قدر المستطاع على السحور.أفضل 9 مصادر للبوتاسيوم وقت السحور بحسب «نورا»- الموز.- الحليب.- التمر.- الأفوكادو.- المشمش المجفف.- الفستق.- القرع.- الفاصوليا.- الكاكاو الداكن.أسوأ اختيارات للسحور بحسب «نورا»- الكباب.- البيتزا.- معظم الوجبات السريعة.- الأجبان.أفضل اختيارات للسحور بحسب «نورا»- التمر.- الحليب.- المشمش المجفف.- الخبز الأسمر.- الموز.- القرع.واختتمت «نورا» نصائحها بأن شرب الماء وقت السحور يعد مهم، ولكنه ليس بأهمية شربه طوال فترة الفطار، حيث تنصح بشرب كوب ماء كل ساعتين على الأقل من الإفطار حتى يمنع الإمساك.