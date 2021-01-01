أشهر 6 سلالات للكلاب المصرية..البلدي من بينها..



سلالات للكلاب المصرية سلالات للكلاب المصرية

احتلت سلالات الكلاب المصرية مكانة بارزة عبر التاريخ حسب إشارة كبير الأطباء البيطريين في نادي «أمريكان كينيل كلاب» جيري كلاين، والذي قال إن القدماء المصريين اتخذوها كـ «مواشي وتم تربيتهم في المزارع».



وأضاف «كلاين»، لـ صحيفة «ديلي باوز»، أن القدماء المصريون استئناسوا بعض أنواع الكلاب، كحيوانات عاملة للحراسة أو للصيد، لا سيما وأن السلالة المصرية لا تصيبها الأمراض بشكل شائع في السلالات التي تم تطويرها لاحقًا، وتمتاز بالنشاط والصحة الجيدة والذكاء.



وفيما يلي نسرد سلالات الكلاب الأشهر في مصر:

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الكلب الفرعونييقول كلاين إن الكلب الفرعوني يطابق لصور الكلاب في الفن والنحت المصري منذ أكثر من 5000 عام. يشار إلى هذه السلالة أحيانًا باسم الكلاب الفرعونية المصرية، وهي كلاب اجتماعية ذكية ومرحة. وتعد أيضاً الكلب الوطني لجزيرة مالطا، وهي جزيرة تقع في البحر الأبيض المتوسط ??شمال غرب مصر. تتميز هذه السلالة بقدرتها على العدو ويسهل تدريبها، وعندما يشعرون بالسعادة، فإن أذني وأنف الكلاب الفرعونية يشوبها الحمرة.كلب سلوقيتتميز هذه السلالة بشكلها الأنيق، وهو نوع من الكلاب مستقل ويستجيب بشكل جيد للتدريبات. كثيراً ما يُطلق عليه اسم الكلب المصري الملكي ويعتبر أقدم سلالة من الكلاب المستأنسة، ويقول كلاين إن هذه السلالة كانت تُعد من كلاب الصيد الثمينة في جميع أنحاء الشرق الأوسط لآلاف السنين. هذا النوع من الكلاب من محبي الطقس الدافئ وسريع الحركة على الرمال والشواطئ. وبرغم من شكلها الأنيق، إلا أنها تحترم الخصوصية الشديدة، لذا من الأفضل تخصيص مساحة شخصية لها لتتجول داخلها بحرية وأمان، وإلا تنشط غرائز المطاردة لديها، لا سيما وأنها من بين السلالات الأسرع على مسافات طويلة، حيث تصل سرعته إلى 40 ميلاً في الساعة.إبيزان هونديطلق كذلك عليها اسم “بيزرز”، وهي من السلالات النشيطة والصديقة للعائلة التي تحب استكشاف الأماكن الرائعة في الهواء الطلق، أو الانطلاق في مسارات المشي لمسافات طويلة أو الانطلاق في الأمواج للسباحة السريعة.باسنجييشبه القطط في طباعه، وهو ذكي بما يكفي لتعلم العديد من الحيل الجديدة. يقول كلاين “يستخدم كلب الباسنجي للصيد في وسط إفريقيا مثل السودان وزائير، والكونغو”.الكلب البلديهي كلاب منتشرة في الشوارع المصرية، وعلى الرغم من أنها ليست من سلالات الكلاب المصرية القديمة الرسمية، إلا أنها تُعتقد أنها هجين من الكلب الفرعوني والسلوقي وكلب كنعان – وهو الكلب الوطني لإسرائيل.الكلاب الأرمنتيوالمعروفة أيضاً باسم كلب الراعي المصري. موطنه صعيد مصر على طول ضفاف النيل، أدرجته مؤسسة بيت الكلب المصري كواحد من أفضل كلاب الرعي في البلاد. ومن المحتمل أن يكون الكلب الأرمنتي هجيناً يعود أصله لسلالة “بريارد”، وهي سلالة فرنسية ربما تكون قد رافقت جيوش نابليون في مصر منذ حوالي 200 عام.