تسريب صوتي لعبد المنعم أبو الفتوح: هدي صوتي للمشير طنطاوي لمواجهة الإخوان



عبد المنعم أبو الفتوح عبد المنعم أبو الفتوح



عرضت الحلقة الثالثة من مسلسل الاختيار 3، فيديو مسربًا لـ عبد المنعم أبو الفتوح، يظهر فيه وهو يتحدث محذرًا الجيش من سيطرة جماعة الإخوان على الدولة المصرية بشكل ديمقراطي، مؤكدًا أنه سيختار أي شخصية عسكرية إذا كان الخيار بينها وبين جماعة الإخوان.



وقال أبو الفتوح، في الفيديو الذي عُرض في نهاية الحلقة، متحدثًا لقيادات عسكرية: أنتوا ما تخفوش من سيطرة الإخوان على البلد بشكل ديمقراطي؟! ده سؤال بطرحه لحضراتكم، لو أنتم ما خفتوش من الحكاية دي يبقي حضراتكم مبتفكروش في مستقبل مصر، لا مؤاخذة يعني، وده مش طبيعي إن

الجيش المصري يبقى غايب عنه مستقبل مصر.



وتابع: شوفوا حضراتكم منطلق كلامي، هو الخوف على المؤسسة، مؤسسة الجيش والغيرة عليها، وأنا والله لو بختار بينه وبين أي حد من حضراتكم هدي صوتي لأي واحد فيكم من غير ما أفكر، بما فيهم المشير طنطاوي.

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وعرضت الحلقة كواليس من حكم جماعة الإخوان، وما دار في قصر الاتحادية من الإعداد للإعلان الدستوري الذي دفع لانتفاضة شعبية ضد حكم الإخوان، حيث اجتمع محمد مرسي، ومدير مكتبه أحمد عبد العاطي، مع عدد من الشخصيات القانونية البارزة بجماعة الإخوان، في اجتماع سري بالاتحادية للإعداد للإعلان الدستوري.كما تضمنت الحلقة كواليس إعداد وتوقيع قائمة العفو الرئاسي، التي تضمنت العفو عن عدد كبير من القيادات الإرهابية البارزة، وذلك في إطار استعداد الجماعة لتكوين ميليشيات مسلحة، وإدخال شحنات كبيرة من السلاح قادمة من لبنان إلى مصر، لتكوين المجموعات المسلحة في محاولة لتكرار سيناريو الحرس الثوري الإيراني، والسيطرة على منطقة الأنفاق في سيناء، كهدف أولي.