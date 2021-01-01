تسريب صوتي لعبد المنعم أبو الفتوح: هدي صوتي للمشير طنطاوي لمواجهة الإخوان

عرضت الحلقة الثالثة من مسلسل الاختيار 3، فيديو مسربًا لـ عبد المنعم أبو الفتوح، يظهر فيه وهو يتحدث محذرًا الجيش من سيطرة جماعة الإخوان على الدولة المصرية بشكل ديمقراطي، مؤكدًا أنه سيختار أي شخصية عسكرية إذا كان الخيار بينها وبين جماعة الإخوان.
وقال أبو الفتوح، في الفيديو الذي عُرض في نهاية الحلقة، متحدثًا لقيادات عسكرية: أنتوا ما تخفوش من سيطرة الإخوان على البلد بشكل ديمقراطي؟! ده سؤال بطرحه لحضراتكم، لو أنتم ما خفتوش من الحكاية دي يبقي حضراتكم مبتفكروش في مستقبل مصر، لا مؤاخذة يعني، وده مش طبيعي إن
الجيش المصري يبقى غايب عنه مستقبل مصر.
وتابع: شوفوا حضراتكم منطلق كلامي، هو الخوف على المؤسسة، مؤسسة الجيش والغيرة عليها، وأنا والله لو بختار بينه وبين أي حد من حضراتكم هدي صوتي لأي واحد فيكم من غير ما أفكر، بما فيهم المشير طنطاوي.
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