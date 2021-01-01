تعرف علي موعد قرعة ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا 2022



دوري أبطال أفريقيا دوري أبطال أفريقيا

تترقب جماهير النادي الاهلي موعد قرعة ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا للموسم الكروى الحالي 2022، وتأهل النادى الأهلى، إلى ربع نهائي دورى أبطال أفريقيا.



تقام قرعة دوري أبطال أفريقيا والكونفدراية في الثالثة عصر غد الثلاثاء الموافق 5 أبريل الجاري، بمقر الاتحاد الأفريقي لكرة القدم في مصر.



وتأهل الأهلى لربع النهائي وصيفا للمجموعة الأولى برصيد 10 نقاط، خلف المتصدر فريق صن داونز الجنوب أفريقي صاحب الصدارة برصيد 16 نقطة، ليصبح الفريق العربى السادس فى ربع النهائي من أصل 8 فرق وسط سيطرة عربية على دور الثمانية قبل سحب القرعة.



وجاءت الأندية المتأهلة لربع نهائي دورى الأبطال، كالتالى، ماميلودي صنداونز الجنوب أفريقي والأهلى (المجموعة الأولى)، الرجاء المغربى، وفاق سطيف الجزائري (المجموعة الثانية)، الترجي التونسي، شباب بلوزداد الجزائرى (المجموعة الثالثة)، الوداد المغربى، بيترو أتلتيكو الأنجولى (المجموعة الرابعة).

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قرعة دوري ابطال افريقيا .. ترتيب المجموعاتوجاء ترتيب مجموعات دورى أبطال افريقيا كتالي عقب نهاية المجموعات:المجموعة الاولى، صن دوانز 16 نقطة ، الأهلى 10 نقاط ، الهلال 4 ، المريخ 4 .المجموعة الثانية، الرجاء الرياضي 15 نقطة، وفاق سطيف 9نقاط ، أمازولو 7 ، حوريا 4 نقاط.المجموعة الثالثة، الترجي التونسي 14 نقطة ، شباب بلوزداد 11 نقطة، النجم الساحلي 6 نقاط ، جالاكسي نقطة واحدة.المجموعة الرابعة ، الوداد 15 نقطة ، بيترو دي لواندا 11 نقطة ، الزمالك 4 نقاط ، ساجردا 3 نقاط .وتذاع مراسم قرعة ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا والكونفدرالية على قنوات بي إن سبورتس الناقل الحصرى لمباريات البطولتين.ونجح الأهلى في التأهل من دور المجموعات للمرة الرابعة عشر في تاريخه وللمرة السادسة على التوالي، ليتأهل إلى دور ربع النهائي بعدما وصل للنقطة العاشرة في المركز الثاني خلف صن داونز الجنوب إفريقي برصيد 16 نقطة، فيما ودع البطولة قطبي الكرة السودانية الهلال والمريخ بعد توقف رصيدهما عند 4 نقاط فقط.وصعد الأهلى واحتل ثانى المجموعة، مما جعله ينتظر أحد الأندية التي احتلت المراكز الأولى في المجموعات الثلاثة الأخرى وهى الترجى التونسى أو الوداد المغربى أو الرجاء المغربى.