وزارة الصحة تعلن عدد الحاصلين علي القاح



وزارة الصحة وزارة الصحة



أكدت وزارة الصحة والسكان، أن عدد الذين حصلوا على الجرعة الأولي من لقاح كورونا في جميع مراكز التطعيمات بلغ 44 مليون و54 ألف و553 مواطن، مشيرة إلى أن عدد الذين حصلوا على الجرعة الثانية بلغ 32 مليون و563 ألف و52 مواطن بينما حصل 2 مليون و84 ألف و994 مواطن على الجرعة التنشيطية الثالثة.



وقالت وزارة الصحة والسكان، أن معدل الشفاء من كورونا في مستشفيات العزل بالجمهورية بلغ 88 % كأعلى معدل للشفاء في مستشفيات العزل بالجمهورية، وأن متوسط شفاء الحلات أصبح لا يتعدى 10 أيام وهناك تراجع في نسب الإصابات اليومية بلغ 50 %.



وناشدت الوزارة، المواطنين بالتسجيل على الموقع الإلكتروني للوزارة لتلقي لقاحات فيروس كورونا، والتي تساهم في حماية كافة أفراد الأسرة من الإصابات الشديدة بفيروس كورونا ومتحوراته، مؤكدة أن الدولة المصرية لا تدخر جهدًا في توفير اللقاحات للمواطنين بالمجان، وذلك في إطار حرص الوزارة على الصحة العامة للمواطنين وعلى مكتسبات الدولة في التصدي للجائحة.



وكشف الدكتور حسام حسني رئيس اللجنة العلمية لمكافحة كورونا، عن الأسباب الحقيقية وراء كل سيطرة مصر علي فيروس كورونا، قائلا:" كلمة السر في سيطرة البلاد على كورونا، بسبب وعي المصريين، ومش صدق أي حد يقول غير كده".



وأضاف الدكتور حسام حسني رئيس اللجنة العلمية لمكافحة كورونا أن ذروة فيروس كورونا قلت بالفعل، ولكن لم تنتهى حتى الآن، لأنه لا يوجد اختفاء لأي فيروس مطالبا المصريين بتطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية خلال شهر رمضان".



وطالب حسني، خلال التجمعات العائلية خلال شهر رمضان المبارك، بتطبيق الإجراءات الاحترازية والتي من أبرزها التهوية الجيدة وترك مسافات والتطعيم بلقاح كورونا، هي أنسب الطرق والحلول التوعوية لتفادى الإصابة بكورونا، كما طالب المصليين بترك المسافة الآمنة، خلال تأدية صلاة التراويح بالمسجد، مناشدا جموع الشعب المصري بالحصول على لقاح كورونا في حال عدم التطعيم، خوفاً من الإصابة بفيروس كورونا.



وأضاف، أن وزارة الصحة والسكان قد أعلنت ضرورة حصول المواطنين الذين يرغبون بالسفر خارج البلاد على الجرعة الثالثة، وذلك بعد مرور6 اشهر من حصولهم على الجرعة الثانية من اللقاح، وذلك بسبب انتشار "كوفيد-19" على نطاق واسع في العديد من بلدان العالم وناشد حسني المصريين بضرورة الحصول على اللقاح من أجل السفر خارج البلاد، وتجنبا لأي أعراض في حال عدم السفر، وللحفاظ على أمن وسلامة المجتمع".



وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف الوبائي لفيروس كورونا المستجد أولاً بأول، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية.



جدير بالذكر، أن الوزارة خصصت عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف.

