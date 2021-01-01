رياح مثيرة للرمال والأتربة في بعض المناطق غدا.. الأرصاد تحذر

طقس القاهرة
حذرت هيئة الأرصاد الجوية من نشاط للرياح المثيرة للرمال والأتربة على أقصى غرب البلاد.
وأعلنت هيئة الأرصاد الجوية، حالة الطقس غدا حيث يكون هناك ارتفاعا ملحوظا بدرجات الحرارة ليسود طقس شديد الحرارة نهارا معتدل ليلا، مع وجود أتربة عالقة على القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية الغربية والسواحل الشرقية ووسط سيناء وشمال الصعيد.
ويسود طقس مشمس على جنوب الصعيد وجنوب سيناء وسلاسل البحر الأحمر مع نشاط للرياح على أقصى البلاد غربا.
وقالت الهيئة: إنه من المتوقع أن يسود طقس شديد الحرارة على القاهرة الكبرى والوجه البحري نهارًامعتدل ليلا.
كما توقعت أن يسود طقس شديد الحرارة على السواحل الشمالية الغربية وعلى السواحل الشرقية، نهارا معتدل ليلا، وتضم السواحل الشمالية "مطروح والإسكندرية ودمياط والعريش ورفح".
وأشارت الهيئة إلى أنه من المتوقع أن يسود طقس شديد الحرارة على جنوب سيناء وسلاسل البحرالأحمر نهارا معتدل ليلا.
وتوقعت أيضا أن يسود طقس شديد الحرارة على شمال وجنوب الصعيد نهارًا، معتدل ليلا، ومحافظات الصعيد تضم "الفيوم وبني سويف والمنيا وقنا وسوهاج وأسيوط والأقصر وأسوان".
وتوضح هيئة الأرصاد المصطلحات التالية:
القاهرة الكبرى: "القاهرة، الجيزة، القليوبية".
إقليم الإسكندرية: "الإسكندرية، البحيرة، مطروح".
إقليم الدلتا: "الدقهلية، دمياط، الغربية، كفر الشيخ، المنوفية".
إقليم القناة: الإسماعيلية، بورسعيد، السويس، الشرقية، شمال سيناء، جنوب سيناء".
إقليم شمال الصعيد: "الفيوم، بني سويف، المنيا".
إقليم وسط الصعيد: "أسيوط، الوادي الجديد".
إقليم جنوب الصعيد: "سوهاج، قنا، الأقصر، أسوان، البحر الأحمر".
السواحل الشمالية: "مطروح، الإسكندرية، دمياط، العريش، رفح".
الساحل الشمالي الغربي: "مرسى مطروح، السلوم، الضبعة، سيدي عبد الرحمن، النجيلة، سيدي براني".
الساحل الشمالي الأوسط: "الإسكندرية، العلمين، مارينا، برج العرب، الحمام".
ساحل الدلتا الشمالي: "رشيد، جمصة، بلطيم، رأس البر، دمياط،عزبة البرج".
الساحل الشمالي الشرقي: "بورسعيد، العريش، رفح".
موجة طقس حارة وسطوع أشعة الشمس على الإسكندرية| صور
شديد الحرارة.. الأرصاد الجوية تحذر من طقس الغد
وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقَّعة:
القاهرة الصغرى 22 والعظمى 39
الإسكندرية الصغرى 20 والعظمى 36
طنطا الصغرى 19 والعظمى 37
شبين الكوم الصغرى 19 والعظمى 36
دمنهور الصغرى 20 والعظمى 37
بلطيم الصغرى 21 العظمى 38
مطروح الصغرى 20 والعظمى 37
السلوم الصغرى 21 والعظمى 38
سيوة الصغرى 22 والعظمى 37
بورسعيد الصغرى 20 العظمى 35
دمياط الصغرى 20 والعظمى 35
الزقازيق الصغرى 20 والعظمى 37
المنصورة الصغرى 19 والعظمى 36
الإسماعيلية الصغرى 19 والعظمى 39
السويس الصغرى 19 والعظمى 40
العريش الصغرى 19 والعظمى 31
رفح الصغرى 20 والعظمى 30
رأس سدر الصغرى 19 والعظمى 39
نخل الصغرى 18 العظمى 37
نويبع الصغرى 19 والعظمى 38
طابا الصغرى 20 والعظمى 36
كاترين الصغرى 19 والعظمى 30
الطور الصغرى 20 والعظمى 35
شرم الشيخ الصغرى 24 والعظمى 35
الغردقة الصغرى 23 والعظمى 34
مرسى علم الصغرى 22 والعظمى 36
الفيوم الصغرى 20 والعظمى 40
بنى سويف الصغرى 20 والعظمى 40
المنيا الصغرى 21 والعظمى 39
أسيوط الصغرى 20 والعظمى 40
سوهاج الصغرى 22 والعظمى 42
قنا الصغرى 22 والعظمى 41
الأقصر الصغرى 23 والعظمى 42
أسوان الصغرى 24 والعظمى 41
أبوسمبل الصغرى 22 والعظمى 41
الوادى الجديد الصغرى 24 والعظمى 42
شلاتين الصغرى 19 والعظمى 35
أبو رماد الصغرى 18 والعظمى 34
حلايب الصغرى 20 والعظمى 33
رأس حدربة الصغرى 18 والعظمى 34
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