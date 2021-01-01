رياح مثيرة للرمال والأتربة في بعض المناطق غدا.. الأرصاد تحذر



طقس القاهرة طقس القاهرة



حذرت هيئة الأرصاد الجوية من نشاط للرياح المثيرة للرمال والأتربة على أقصى غرب البلاد.

وأعلنت هيئة الأرصاد الجوية، حالة الطقس غدا حيث يكون هناك ارتفاعا ملحوظا بدرجات الحرارة ليسود طقس شديد الحرارة نهارا معتدل ليلا، مع وجود أتربة عالقة على القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية الغربية والسواحل الشرقية ووسط سيناء وشمال الصعيد.

ويسود طقس مشمس على جنوب الصعيد وجنوب سيناء وسلاسل البحر الأحمر مع نشاط للرياح على أقصى البلاد غربا.



وقالت الهيئة: إنه من المتوقع أن يسود طقس شديد الحرارة على القاهرة الكبرى والوجه البحري نهارًامعتدل ليلا.



كما توقعت أن يسود طقس شديد الحرارة على السواحل الشمالية الغربية وعلى السواحل الشرقية، نهارا معتدل ليلا، وتضم السواحل الشمالية "مطروح والإسكندرية ودمياط والعريش ورفح".

وأشارت الهيئة إلى أنه من المتوقع أن يسود طقس شديد الحرارة على جنوب سيناء وسلاسل البحرالأحمر نهارا معتدل ليلا.

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وتوقعت أيضا أن يسود طقس شديد الحرارة على شمال وجنوب الصعيد نهارًا، معتدل ليلا، ومحافظات الصعيد تضم "الفيوم وبني سويف والمنيا وقنا وسوهاج وأسيوط والأقصر وأسوان".وتوضح هيئة الأرصاد المصطلحات التالية:القاهرة الكبرى: "القاهرة، الجيزة، القليوبية".إقليم الإسكندرية: "الإسكندرية، البحيرة، مطروح".إقليم الدلتا: "الدقهلية، دمياط، الغربية، كفر الشيخ، المنوفية".إقليم القناة: الإسماعيلية، بورسعيد، السويس، الشرقية، شمال سيناء، جنوب سيناء".إقليم شمال الصعيد: "الفيوم، بني سويف، المنيا".إقليم وسط الصعيد: "أسيوط، الوادي الجديد".إقليم جنوب الصعيد: "سوهاج، قنا، الأقصر، أسوان، البحر الأحمر".السواحل الشمالية: "مطروح، الإسكندرية، دمياط، العريش، رفح".الساحل الشمالي الغربي: "مرسى مطروح، السلوم، الضبعة، سيدي عبد الرحمن، النجيلة، سيدي براني".الساحل الشمالي الأوسط: "الإسكندرية، العلمين، مارينا، برج العرب، الحمام".ساحل الدلتا الشمالي: "رشيد، جمصة، بلطيم، رأس البر، دمياط،عزبة البرج".الساحل الشمالي الشرقي: "بورسعيد، العريش، رفح".موجة طقس حارة وسطوع أشعة الشمس على الإسكندرية| صورشديد الحرارة.. الأرصاد الجوية تحذر من طقس الغدوفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقَّعة:القاهرة الصغرى 22 والعظمى 39الإسكندرية الصغرى 20 والعظمى 36طنطا الصغرى 19 والعظمى 37شبين الكوم الصغرى 19 والعظمى 36دمنهور الصغرى 20 والعظمى 37بلطيم الصغرى 21 العظمى 38مطروح الصغرى 20 والعظمى 37السلوم الصغرى 21 والعظمى 38سيوة الصغرى 22 والعظمى 37بورسعيد الصغرى 20 العظمى 35دمياط الصغرى 20 والعظمى 35الزقازيق الصغرى 20 والعظمى 37المنصورة الصغرى 19 والعظمى 36الإسماعيلية الصغرى 19 والعظمى 39السويس الصغرى 19 والعظمى 40العريش الصغرى 19 والعظمى 31رفح الصغرى 20 والعظمى 30رأس سدر الصغرى 19 والعظمى 39نخل الصغرى 18 العظمى 37نويبع الصغرى 19 والعظمى 38طابا الصغرى 20 والعظمى 36كاترين الصغرى 19 والعظمى 30الطور الصغرى 20 والعظمى 35شرم الشيخ الصغرى 24 والعظمى 35الغردقة الصغرى 23 والعظمى 34مرسى علم الصغرى 22 والعظمى 36الفيوم الصغرى 20 والعظمى 40بنى سويف الصغرى 20 والعظمى 40المنيا الصغرى 21 والعظمى 39أسيوط الصغرى 20 والعظمى 40سوهاج الصغرى 22 والعظمى 42قنا الصغرى 22 والعظمى 41الأقصر الصغرى 23 والعظمى 42أسوان الصغرى 24 والعظمى 41أبوسمبل الصغرى 22 والعظمى 41الوادى الجديد الصغرى 24 والعظمى 42شلاتين الصغرى 19 والعظمى 35أبو رماد الصغرى 18 والعظمى 34حلايب الصغرى 20 والعظمى 33رأس حدربة الصغرى 18 والعظمى 34