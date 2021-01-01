لتقشير الشفاه فى رمضان باستخدام وصفات طبيعية

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لتقشير الشفاه


تواجه الكثير من النساء خلال شهر رمضان مشكلة جفاف الشفاه واسمراراها، مما يتسبب فى شعورها بالإحراج أمام الأخرين، ولعلاج هذه المشكلة نستعرض فى هذا التقرير، وصفات طبيعية لتقشير الشفاه، من خلال اتباع خطوات بسيطة، نستعرضها فى هذا التقرير، وفقاً لما ذكره موقع "vivianewoodard".

وصفات طبيعية لتقشير الشفاه: السكر والعسل
يساعد خليط السكر والعسل في التخلص من الجلد الميت وترطيب الشفاه ويمكن تنفيذه من خلال خلط مقادير متساوية من السكر والعسل وفرك الخليط على الشفاه لعدة دقائق ثم غسل الشفاه بالماء.

وصفة جل الصبار لتقشير الشفاه
يساعد جل الصبار على ترطيب الشفاه من خلال وضع القليل من جل الصبار مع إضافة القليل من السكر وبعض الفازلين، مع التقليب ثم وضع الخليط على الشفاه وتركها لمدة 15 دقيقة، ثم غسل الشفاه بالماء الدافىء، للحصول على نتيجة إيجابية وهى تفتيح الشفاه.

وصفة العسل لتقشير الشفاه
يجب خلط السكر وزيت جوز الهند، بكميات متساوية ثم فرك الشفاه بالخليط، للتخلص من الجلد الميت، ثم استخدام قطعة قماش نظيفة لمسح الخليط ووضع مزيج من العسل والزبادي على الشفاه، وتركه لمدة تتراوح مابين 5 إلى 10 دقائق، ثم غسل الشفاه بالماء الدافىء ثم وضع مرطب شفاه، مع تكرار الوصفة عند تحول الشفاه للون الداكن.

الفراولة والعسل لتقشير الشفاه
يجب هرس ثمرة فراولة ناضجة مع ملعقة صغيرة من العسل وإضافة ملعقة صغيرة من زيت جوز الهند، ثم مزج جميع المكونات معًا وفرك الشفاه للتخلص من الجلد الميت، ثم غسل الشفاه بالماء، ثم وضع مرطب شفاه، مع تكرار هذه الوصفة الطبيعية عند تحول لون الشفاه للون داكن، وتعتبر هذه الوصفة من الوصفات البسيطة التى لا تستغرق سوى بضع لحظات وتحقق النتيجة المرجوة.

المصدر: موقع "vivianewoodard"

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