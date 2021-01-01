لتقشير الشفاه فى رمضان باستخدام وصفات طبيعية

تواجه الكثير من النساء خلال شهر رمضان مشكلة جفاف الشفاه واسمراراها، مما يتسبب فى شعورها بالإحراج أمام الأخرين، ولعلاج هذه المشكلة نستعرض فى هذا التقرير، وصفات طبيعية لتقشير الشفاه، من خلال اتباع خطوات بسيطة، نستعرضها فى هذا التقرير، وفقاً لما ذكره موقع "vivianewoodard".
وصفات طبيعية لتقشير الشفاه: السكر والعسل
يساعد خليط السكر والعسل في التخلص من الجلد الميت وترطيب الشفاه ويمكن تنفيذه من خلال خلط مقادير متساوية من السكر والعسل وفرك الخليط على الشفاه لعدة دقائق ثم غسل الشفاه بالماء.
وصفة جل الصبار لتقشير الشفاه
يساعد جل الصبار على ترطيب الشفاه من خلال وضع القليل من جل الصبار مع إضافة القليل من السكر وبعض الفازلين، مع التقليب ثم وضع الخليط على الشفاه وتركها لمدة 15 دقيقة، ثم غسل الشفاه بالماء الدافىء، للحصول على نتيجة إيجابية وهى تفتيح الشفاه.
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