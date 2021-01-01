للسحور .. فول بالسجق الإسكندراني وجبنة قريش بالزعتر



فول بالسجق الإسكندراني فول بالسجق الإسكندراني



نبحث يوميًا ونحتار فيما نأكل على مائدة السحور، وهذا ما يجعلنا نشعر بالإحباط والشعور بعدم تجديد الأصناف، خاصة لو كانت وجبة السحور تقدم لأسرة بها أطفال يختلف اذواقهم، ويتسبب ذلك في عدم تناول وجبة السحور والاكتفاء بما تم تناوله على مائدة الفطور، لذا يستعرض اليوم السابع مع الشيف رانيا قاسم طريقة عمل الفول بالسجق الاسكندراني بشكل شهي ومختلف مع الجبنة القريش بالزعتر كما يلي:



طريقة عمل الفول الإسكندراني

المكونات

كوب من الفول المدمس المهروس



فنجان صغير من البقدونس

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ملعقة ثوم مهروسسجق اسكندرانيحبة بصل مفرومةالبهارات والتوابل "ملح، فلفل اسود، كمون، كزبرة"ملعقة كبيرة زيتطريقة عمل الفول الاسكندرانيطريقة التحضيريسخن الزيت في مقلاة عميقة ويضاف إليها البصل المفروم ويترك حتى يذبل جيداً.يضاف الثوم المفروم للمزيج السابق من البصل بعد أن يحمر ويقلب جيدا.تضاف الكزبرة الجافة للمكونات السابقة ثم يضاف إليها السجق ويفضل أن يكون مقطعاً صغيراً من الاستمرار في التقليب حتى تمام النضج.يضاف البقدونس المفروم ويقلب جيدا ثم يوضع كوب الفول المهروس فوقه مع الاستمرار في التقليب الهاديء.تضاف البهارات والتوابل من الملح والفلفل الأسود والكمون للمزيج السابق ثم يصب في طبق التقديم.يمكنك إضافة فلفل حار حسب الرغبة.ثم يقدم بجانب الجبن القريش المطعم بالزعتر وزيت الزيتون، مع طبق من البطاطس المحمرة والسلطة الخضراء.