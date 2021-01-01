طريقة تحضير القطايف مثل المحلات

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طريقة تحضير القطايف


قدم الشيف أسامة السيد، عبر، طريقة تحضير القطايف مثل الجاهز بالمحلات.

طريقة تحضير القطايف مثل الجاهز بالمحلات…

المقادير:

2 كوب طحين

1 كوب سميد

4 كوب ماء دافئ

1 ملعقة صغيرة خميرة
1 ملعقة صغيرة باكينغ باودر

2 ملعقة كبيرة سكر

2 ملعقة كبيرة نشاء الذرة

رشة فانيليا

رشة ملح
طريقة التحضير:

في وعاء ننخل الطحين والسميد والنشاء والملح والباكينغ باودر والفانيليا ونقلبهم جيدا,

نخلط الماء والخميرة والسكر في الخلاط الكهربائي جيدا,

نضيف خليط الطحين الى الماء على دفعات مع الخلط المستمر,

نخلط المواد جيدا لمدة 5 دقائق,

نترك الخليط يرتاح نصف ساعة,

نبدأ بصب الخليط على مقلاة ساخنة بواسطة ابريق على شكل دوائر صغيرة إلى متوسطة حسب الرغبة.

ننتظر حتى تنضج بدون قلبها على الوجه الثاني.

توضع على قطعة قماش نظيفة وننتظر حتى تبرد ثم تقدم مع القشطة.

المصدر: elbalad

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