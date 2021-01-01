طريقة تحضير القطايف مثل المحلات



طريقة تحضير القطايف طريقة تحضير القطايف



قدم الشيف أسامة السيد، عبر، طريقة تحضير القطايف مثل الجاهز بالمحلات.



طريقة تحضير القطايف مثل الجاهز بالمحلات…



المقادير:

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2 كوب طحين1 كوب سميد4 كوب ماء دافئ1 ملعقة صغيرة خميرة1 ملعقة صغيرة باكينغ باودر2 ملعقة كبيرة سكر2 ملعقة كبيرة نشاء الذرةرشة فانيليارشة ملحطريقة التحضير:في وعاء ننخل الطحين والسميد والنشاء والملح والباكينغ باودر والفانيليا ونقلبهم جيدا,نخلط الماء والخميرة والسكر في الخلاط الكهربائي جيدا,نضيف خليط الطحين الى الماء على دفعات مع الخلط المستمر,نخلط المواد جيدا لمدة 5 دقائق,نترك الخليط يرتاح نصف ساعة,نبدأ بصب الخليط على مقلاة ساخنة بواسطة ابريق على شكل دوائر صغيرة إلى متوسطة حسب الرغبة.ننتظر حتى تنضج بدون قلبها على الوجه الثاني.توضع على قطعة قماش نظيفة وننتظر حتى تبرد ثم تقدم مع القشطة.