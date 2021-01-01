لعمل الكنافة بالكريمة الخفيفة بطريقة مميزة



الكنافة بالكريمة الخفيفة الكنافة بالكريمة الخفيفة

الكنافة هي أيقونة الحلوى في شهر رمضان، ويمكن عملها بطرق مختلفة ترضي جميع الأذواق، وفي الطريقة التالية نتعرف الى طريقة عمل الكنافة بالكريمة الخفيفة.



وقدم الشيف أسامة السيد، عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، طريقة عمل الكنافة بالكريمة الخفيفة.



المقادير:

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نصف كيلوجرام كنافةكوب سكر ناعم بودرةكوب سمن مذابقطر أو ( شربات )مقادير الكريمة:2 كوب حليب2 ملعقة كبيرة نشانصف ملعقة صغيرة فانيلياسكر حسب الرغبةطريقة التحضيرلتحضير الكريمة:ضعي الحليب والنشا والفانيليا والسكر حسب رغبتك في قدر وقلبي بمضرب يدوي حتى تذوب النشا، ثم ارفعي القدر على نار متوسطة ويقلب بملعقة خشبية إلى أن يغلظ قوامها وتتكون لديك كريمة جاهزة للحشو، استخدميها مباشرة لحشو الكنافة.طريقة عمل الكنافة:يسخن الفرن إلى درجة 180، وقومي بتحضير الصينية بدهنها بطبقة من السمن الذائب.ضعي الكنافة في وعاء للخلط، مع السمن السائل والسكر، ثم قومي بأطراف أصابعك بتقليب الكنافة بخفة لتختلط بالسمن والسكر بدون تقطيع لخصلات الكنافةضعي ثلثي كمية الكنافة في القالب لتغطي القاع والحواف جيداً.أسكبي الكريمة في الوسط بهدوء ولا تدعيها تصل الى الحواف حتى لا تحترق.مدي باقي الكنافة على سطح الكريمة بدون ضغط حتى لا تتسرب الكريمة الى الحواف.توضع الكنافة في الفرن لمدة 30 دقيقة إلى أن تتماسك الكريمة وتحمر الكنافة حتى الحواف، ثم أطفئي الفرن وضعي الصينية تحت الشواية لدقيقة واحدة حتى يحمر سطح الكنافة ويصبح ذهبيا.أسكبي الشربات على الكنافة وهي ساخنة، قطعيها إلى مربعات وقدميها دافئة.