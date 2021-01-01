وزارة التربية والتعليم : استفيدوا من مصادر “يورك برس” على بنك المعرفة

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دعت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، جميع طلاب المدارس الدارسين بمختلف المراحل التعليمية، إلى الدخول على بنك المعرفة المصري؛ لاكتشاف أنواع المصادر الموجودة من “يورك برس”.



وشددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، على أهمية استخدام المصادر الموجودة من “يورك برس” على بنك المعرفة المصري، لتنمية مهارات طلاب المدارس.



وقالت وزارة التربية والتعليم، “يمكن لجميع طلاب المدارس الوصول إلى المصادر الموجودة من “يورك برس”، عبر منصة إدارة التعلُّم LMS على بنك المعرفة المصري برعاية وزارة التربية والتعليم”.

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تطبيق استمارة قياس الميولوعلى جانب آخر.. أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عن تطبيق استمارة قياس الميول والاتجاهات على طلاب المرحلتين الابتدائية والإعدادية إلكترونيًا؛ للكشف عن الموهوبين فى مجالات الأولمبياد وإعداد جيل جديد مبدع نافع لمجتمعه ووطنه.يأتي ذلك في ضوء توجيهات الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني بالاهتمام بالأنشطة التربوية وإقامة الأولمبياد القومي والأفريقي في العلوم والفنون والآداب والرياضيات والسياحة والآثار وابتكار ريادة الأعمال.وأكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أنه يمكن لكل التلاميذ بالمرحلتين الابتدائية (من الصف الرابع الابتدائي والإعداد ية) المشاركة في ملء استمارة قياس الميول والاتجاهات إلكترونيًا لمعرفة مجال التميز والموهبة لدى التلاميذ بالمدارس بجميع أنواعها (حكومي - خاص - رسمي متميز - لغات.. ).وقالت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أنه يمكن التسجيل في استمارة قياس الميول والاتجاهات على طلاب المرحلتين الابتدائية والإعدادية إلكترونيًا؛ للكشف عن الموهوبين فى مجالات الأولمبياد من خلال الرابط التالي http://survey.emis.gov.eg/وأوضحت وزارة التربية واتعليم والتعليم الفني، أنه لمزيد من المعلومات عن تفاصيل الأولمبياد الدخول على الموقع الرسمي للوزارة من خلال الرابط التالي:https://moe.gov.eg/media/joipcymy/important-announcement-for-primary-and-middle-school-students.pdf