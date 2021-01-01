في شرق أوكرانيا.. روسيا تستعد لهجوم "ضخم"



القوات الروسية القوات الروسية



تستعد القوات الروسية "لشن هجوم ضخم" على القوات الأوكرانية في منطقة لوغانسك في شرق أوكرانيا، وفق ما أعلن حاكمها سيرغي غاداي، اليوم الاثنين.



وقال غاداي، في رسالة عبر الفيديو: "نرى معدات تصل من اتجاهات مختلفة. نرى الروس يعززون صفوفهم ويتزودون الوقود (...) نحن ندرك أنهم يستعدون لهجوم ضخم".



وأضاف: "عمليات القصف تتكثف. الليلة الماضية كانت هناك محاولة لدخول روبيجني (قرب لوغانسك) صدها مقاتلونا ودمر العديد من الدبابات، وكانت هناك عشرات الجثث" العائدة إلى جنود روس.

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وتابع: "للأسف، قتل متطوعان أمس بانفجار لغم أو قذيفة مدفعية"، كما "تم قصف كنيسة وأصيب راهبان"، من دون تقديم تفاصيل إضافية.وقال في رسالته: "أرجوكم لا تترددوا. اليوم أجلي ألف شخص. أرجوكم لا تنتظروا حتى تقصف منازلكم".يأتي ذلك، فيما تواجه روسيا اتهامات غربية بقتل عشرات المدنيين في بلدة بوتشا الأوكرانية، وهو الأمر الذي تنفيه موسكو، وتقول إنه "مجرد مسرحية".