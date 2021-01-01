حقوق عين شمس تقرر مد تلقي التماسات الفصل الدراسي الأول

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نشرت كلية الحقوق جامعة عين شمس، فيديو؛ لشرح طريقة عمل الالتماس والسداد الإلكتروني، وأتاحت رابطا له ليتمكن الطلاب من مشاهدته؛ من خلال هذا اللينك اضغط هنا .



وأكد الدكتور محمد صافي عميد كلية الحقوق جامعة عين شمس، أنه تم الإعلان عن نتائح الفصل الدراسي الأول لجميع الشعب بالكلية، على نظام الامتحانات الإلكتروني.



وأضاف الدكتور محمد صافي، أنه تم مد فتح باب الالتماسات لنتيجة الفصل الدراسي الأول لجميع الشعب حتي 7 أبريل 2022

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وأشار إلى أن النتيجة ستحجب تلقائيا لفئتين من الطلاب، وهما: من لم يسدد المصروفات.. وحالات الغش والتأديب.أما بالنسبة لخطوات الحصول على نتيجة الفصل الدراسي الأول، ستكون على النحو التالي:1. تسجيل الدخول على موقع الUMSHTTPS://ums.asu.edu.egالضغط على متعلقاتي.2. الضغط على الدرجات.3. الضغط على درجات التيرم الأول "بدون الضغط" على زر “عرض”.وكرم الدكتور محمد صافي، عميد كلية الحقوق جامعة عين شمس والدكتور احمد خليفة، مدير مكتب التعاون الدولى بـ كلية الحقوق جامعة عين شمس ، المتميزين من الطلاب والطالبات ممن شاركوا في مسابقتي جسيب (jessup) واكسفورد (Oxford) للمحاكمات الصورية.ووصل الفريق المشارك من طلاب كلية الحقوق جامعة عين شمس إلي دور النصف النهائي في مسابقة جسيب (jessup)، وقد تكون الفريق من كل من: باكينام السنباطي، وهنا محمد عبدالرحمن، وهانيا محمد هشام، وصلاح محمد محمد، وأدهم عمر مكرم، بتدريب: سيف الله صبري، ونوران عبدو.وحصل الفريق المشارك من طلاب كلية الحقوق جامعة عين شمس، على المركز الثاني في المسابقة الإقليمية للمحاكمات الصورية "اكسفورد"