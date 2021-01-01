"آثار القاهرة"تقرر انتهاء اليوم الدراسي لطلاب الدراسات العليا الرابعة عصرا خلال رمضان



كلية الأثار جامعة القاهرة كلية الأثار جامعة القاهرة



أعلن الدكتور أحمد رجب عميد كلية الأثار جامعة القاهرة، عن موعد الدراسة لطلاب الدراسات العليا خلال شهر رمضان الكريم لعام 2022.



وقال الدكتور أحمد رجب، إنه تم تعديل المواعيد الدراسية الخاصة بكلية طلاب الدراسات العليا، فيبدأ اليوم الدراسى الساعة 2 ظهرا بدلا من الساعة الرابعة مساءا، وينتهى اليوم الدراسى الساعة الرابعة عصرا بدلا من الساعة الثامنة مساءا.



وكان أعلن الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، حصول كلية الآداب على شهادة الأيزو ISO 21001:2018 الخاصة بجودة المؤسسات التعليمية.

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وقال الدكتور محمد الخشت، أن كلية الآداب تُمثل مرجعًا ومعيارًا للكليات المماثلة، مؤكدًا أن حصولها على شهادات الأيزو سواء الدولية أو المحلية يعكس جودة أدائها، والتطوير المستمر بها سواء على مستوى العملية التعليمية أو الإدارية، والذي نتج عن جهد وعمل جماعي مشترك بين منسوبي الكلية من أعضاء هيئة التدريس والعاملينوأوضح رئيس جامعة القاهرة،. إن جامعة القاهرة تحرص على تطبيق كافة معايير ومتطلبات الجودة القياسية طبقًا للمواصفات والمعايير الدولية في جميع كلياتها وإداراتها ومراكزها، وتوفير كافة الاحتياجات والإمكانيات اللازمة لدعمها من أجل الحصول على شهادات الأيزو، بالإضافة إلى مواكبة المستجدات والتطورات العالمية في النظم التعليمية ومنهجيتها بالجامعة، وذلك بهدف الوصول بالجامعة إلى المستوى العالمي المرموق الذي تستحقه، وبما يتناسب مع التحول إلى جامعات الجيل الرابع ووضع كليات الجامعة وتخصصاتها المختلفة في مصاف الجامعات العالمية.