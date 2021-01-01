الأعلى للجامعات يقرر منع الطلاب غير الحاصلين على لقاح كورونا من امتحانات الميدتيرم

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صورة الخبر: الأعلى للجامعات
الأعلى للجامعات


أكد مصدر مسؤول بالمجلس الأعلى للجامعات إن الجامعات استعدت بالكامل لاختبارات الميدتيرم والتي تجرى حضوريا بجميع الكليات، مشيرا إلى أن هناك إجراءات احترازية مشددة من تباعد اجتماعي وتعقيم مستمر لقاعات الامتحانات والالتزام بارتداء الكمامات، بالإضافة إلى ما يثبت أن الطالب قد تلقي لقاح كورونا .

واضاف " المصدر " لموقع "صدى البلد" أنه يتم من الطلاب الذن لم يحصلوا على لقاح كورونا من دخول الامتحانات، مشيرا إلى أنه يتم حالياً تطعيم الطلاب والعاملين بالجامعات وأعضاء هيئة التدريس بالجرعة الثالثة لفيروس كورونا، وفقا لتعليمات المجلس الأعلى للجامعات الحكومية و المجلس الأعلى للجامعات برئاسة وزير التعليم العالي و البحث العلمي.

وأشار إلى أن الجامعات ملتزمة بالخريطة الزمنية للفصل الدراسي الثاني ولا يوجد تأجيل أو تعطيل للدراسة خلال شهر رمضان أو بعد انتهاء الشهر الكريم.

المصدر: elbalad

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