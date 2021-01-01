الزمالك ينهي اتفاقه مع مهند لاشين



مهند لاشين مهند لاشين



أكد أحمد حسن نجم الكرة المصرية الأسبق أن الزمالك أنهى اتفاقه بشكل تام مع مهند لاشين لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بنادي طلائع الجيش تمهيدا لضمه خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.



وكتب أحمد حسن عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك قائلا: “الزمالك يتوصل لاتفاق مع مهند لاشين على كل تفاصيل الصفقة ويتبقى فقط الاتفاق مع إدارة طلائع الجيش ليكون اللاعب أولى صفقات الزمالك للموسم الجديد”.



تقسيمة الزمالك اليوم

وعلى جانب آخر، خاض الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تقسيمة فنية خلال تدريب اليوم الاثنين الذي أقيم على ملعب عبد اللطيف أبو رجيلة بمقر القلعة البيضاء، استعدادا للقاء بيراميدز المقبل.

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وحرص البرتغالي جوسفالدو فيريرا المدير الفني للفريق على الحديث مع اللاعبين قبل بدء التقسيمة ، لمنحهم التعليمات الفنية المطلوب تنفيذها من كل لاعب والأدوار الخاصة بهم، و تواجد أسامة نبية المدرب العام أثناء التقسيمة لنقل تعليمات فيريرا للاعبين.وشارك محمود عبد الرازق "شيكابالا" صانع ألعاب الفريق في التقسيمة الفنية، بعدما كان يؤدي برنامج بدني خاص بقرار من المدير الفني خلال الفترة الأخيرة لرفع معدلات لياقته البدنية.ويستعد الزمالك لمواجهة نظيره بيراميدز في المباراة المقرر لها يوم الأربعاء المقبل على ملعب ستاد الدفاع الجوي، والمؤجلة من الجولة الحادية عشرة لمسابقة الدوري الممتاز.