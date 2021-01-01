الزمالك ينهي اتفاقه مع مهند لاشين

أكد أحمد حسن نجم الكرة المصرية الأسبق أن الزمالك أنهى اتفاقه بشكل تام مع مهند لاشين لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بنادي طلائع الجيش تمهيدا لضمه خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.
وكتب أحمد حسن عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك قائلا: “الزمالك يتوصل لاتفاق مع مهند لاشين على كل تفاصيل الصفقة ويتبقى فقط الاتفاق مع إدارة طلائع الجيش ليكون اللاعب أولى صفقات الزمالك للموسم الجديد”.
تقسيمة الزمالك اليوم
وعلى جانب آخر، خاض الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تقسيمة فنية خلال تدريب اليوم الاثنين الذي أقيم على ملعب عبد اللطيف أبو رجيلة بمقر القلعة البيضاء، استعدادا للقاء بيراميدز المقبل.
أضف هذا الخبر إلى موقعك:
إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك
كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!