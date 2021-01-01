فيديوl الإفتاء تجيب.. هل يرخص لمريض كورونا بالإفطار؟

أجاب الدكتور علي فخر، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، على سؤال ورد إلى الدار مفاده: «هل يُرخص لمريض كورونا بالإفطار؟»، قائلًا إن «المريض بوجه عام له رخصة بالإفطار في رمضان».
واستشهد ، مساء الاثنين، بقوله تعالى: «فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر»، موضحًا أن حاجة المريض لتناول العقاقير في وقت الصيام، بحسب تعليمات الطبيب، ترخص للمريض الإفطار.
وذكر أن «قول الطبيب معتمد، إذا شدد على أهمية حصول المريض على الأدوية في مواعيد محددة، وإلا ستتعرض حياته للخطر وسيتفاقم الأمر ويزداد مرضه، سواء كان المرض كورونا أو غير كورونا»، مضيفًا: «لا مانع من الإفطار بسبب المرض، وعليه أن يقضي بعد رمضان تلك الأيام التي أفطرها».
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