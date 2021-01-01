قرار متوقع .. الحكومة اللبنانية تعلن إفلاس البلاد والمصرف المركزي

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صورة الخبر: الحكومة اللبنانية
الحكومة اللبنانية


أعلن سعادة الشامي نائب رئيس الحكومة اللبنانية، "إفلاس الدولة ومصرف لبنان المركزي"، موضحا أنه سيجري توزيع الخسائر على الدولة ومصرف لبنان والمصارف والمودعين، بحسب قناة "روسيا اليوم".

وفي حديث لقناة "الجديد" قال الشامي: "هناك حقيقة لا يمكن تجاهلها ولا يمكن أن نعيش في حالة إنكار ولا يمكن أن نفتح السحوبات (المصرفية) لكل الناس وأنا أتمنى ذلك لو كنا في حالة طبيعية".

وأضاف: "لا يوجد قيود بالمطلق على التحويلات والسحوبات المصرفية الداخلية من مصرف إلى مصرف في قانون الكابيتال كونترول"

وتابع أن "وزارة المالية ستضع خطة لدفع المتأخرات، لكن ذلك لن يحصل غدا،
ولدينا الوقت الكافي إن كان هناك إرادة سياسية جامعة".

وأردف قوله: "ليس هناك تضارب بوجهات النظر حول توزيع الخسائر، وسيجري توزيعها على الدولة ومصرف لبنان والمصارف والمودعين، لكن الدولة أفلست وكذلك مصرف لبنان والخسارة وقعت، وسنسعى إلى تقليل الخسائر عن الناس".

المصدر: روسيا اليوم

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