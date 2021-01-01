حقيقة تعاقد الأهلي مع بن شرقي

آخر الأخباراخبار الرياضة › حقيقة تعاقد الأهلي مع بن شرقي

صورة الخبر: بن شرقي
بن شرقي


كشف سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة بالجهاز الفني للأهلي، موقف ناديه من التعاقد مع أشرف بن شرقي، جناح الزمالك، والذي ينتهي عقده مع الأبيض بنهاية الموسم الجاري.

وقال عبدالحفيظ في تصريحاته التلفزيونية، في الساعات الأولى من صباح اليوم عبر قناة "الحدث اليوم": «ما زلنا في بداية الموسم، لا يجب الحديث عن بن شرقي أو كهربا أو أي لاعب آخر، كل وقت له الحديث الخاص به».

وأضاف: «لدينا مباراة الاتحاد في الدوري، محمد عبدالمنعم يقترب من التواجد بالقائمة، وصلاح محسن يقترب من العودة ونتعامل مع الإصابات بشكل جيد جدا، ولكن ربيع مازال أمامه بعض الوقت».

وأتم: «القلق حاليا من اسم الحكم قبل بداية المباريات المقبلة بدوري أبطال إفريقيا، وتعرضنا لأخطاء في الفترة الأخيرة صعبة وتحدد مستوى التنافس في جميع المسابقات».

المصدر: shorouknews

قد يعجبك أيضا...
نعتز برأيك ..أضف تعليقك

أضف هذا الخبر إلى موقعك:

إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك

إقرأ آخر الأخبار

الأكثر قراءة

التعليقات على حقيقة تعاقد الأهلي مع بن شرقي

كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!

أكتب تعليقك
إسمك
البريد الإلكتروني

لن يتم إظهار بريدك الإلكتروني مع التعليق

الرقم السري
57670

من فضلك أكتب الرقم الظاهر أمامك في خانة الرقم السري

سجل في النشرة الاخبارية في عرب نت 5
الأكثر مشاهدة
آخر الفيديوهات
خلال 30 أيام
خلال 7 أيام
اليوم
إدارة و خدمات الموقع من جاليليو لإدارة المواقع    استضافة وتطوير مواقع - ستار ويب ماستر

هذا الموقع مزود بحلول جاليليو مدير المواقع - ® Galileo Site Manager