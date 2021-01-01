تعرف علي فوائد التمر مع الحليب على السحور



فوائد التمر مع الحليب فوائد التمر مع الحليب



يفضل الكثير من الأشخاص تناول منقوع التمر والحليب، خلال شهر رمضان المبارك؛ لأنه يساعد في الحصول على الطاقة اللازمة للقيام بالمهام اليومية، ويساعد أيضا في إمداد الجسم بالعديد من الفيتامينات.



ونشر موقع "درايد فروت" مجموعة من المعلومات حول فوائد تناول التمر مع الحليب بعد الإفطار، منها:



- يمد الحليب الجسم بالكالسيوم، ويحتوي التمر على الحديد، البوتاسيوم، المغنيسيوم اللازم لعمل العضلات الإرادي، ويحتوي أيضا على الكالسيوم والفسفور الضروريين لبناء العضلات والأنسجة العصبية.

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- يحتوي كل من الحليب والتمر قليل الدسم على مؤشرات مخفضة نسبيًا لنسبة السكر في الدم، مما يعني أنه مناسب لمرضى السكر.- يمكن أن يساعد استهلاك الحليب بشكل عام قبل النوم على الاسترخاء ويمتص المزيد من الكالسيوم.• خصائص تناول الحليب مع التمر ما يلي:- يقوي وينعش البشرة.- يقوى نسيج الشعر.- يساعد على منع فقر الدم وتحسين الدورة الدموية.- تحسين البصر وصحة العين.- يمنع الخرف وفقدان الذاكرة.- يحفز الجهاز العصبي.