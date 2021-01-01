تعرف علي فوائد التمر مع الحليب على السحور

يفضل الكثير من الأشخاص تناول منقوع التمر والحليب، خلال شهر رمضان المبارك؛ لأنه يساعد في الحصول على الطاقة اللازمة للقيام بالمهام اليومية، ويساعد أيضا في إمداد الجسم بالعديد من الفيتامينات.
ونشر موقع "درايد فروت" مجموعة من المعلومات حول فوائد تناول التمر مع الحليب بعد الإفطار، منها:
- يمد الحليب الجسم بالكالسيوم، ويحتوي التمر على الحديد، البوتاسيوم، المغنيسيوم اللازم لعمل العضلات الإرادي، ويحتوي أيضا على الكالسيوم والفسفور الضروريين لبناء العضلات والأنسجة العصبية.
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