اليوم..التعليم تعقد اختباراً إلكترونياً تجريبياً لـ طلاب الخارج

وزارة التربية والتعليم وزارة التربية والتعليم



تعقد وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني اليوم الاثنين الموافق 4 أبريل 2022 ، اختبارا إلكترونيا تجريبيا للطلاب المصريين المغتربين الدارسين بنظام أبناؤنا في الخارج بالصف الثالث الإعدادي بدول ( لبنان - تونس - الأردن - فلسطين - السودان - المغرب)، وكذلك بدولة المملكة العربية السعودية بقنصلية (جدة/المدينة - نجران ) ، وذلك بدءاً من الساعة العاشرة صباحا بتوقيت القاهرة .



وكانت قد أصدرت منصة أبناؤنا في الخارج شرحا مفسرا للطلاب المصريين الدارسين بنظام أبناؤنا في الخارج ، للكشف عن كيفية خوض الامتحان الالكتروني التجريبي الذي تقرر عقده اليوم في 7 دول



حيث أوضحت منصة أبناؤنا في الخارج أنه للوصول إلى الامتحان الالكتروني التجريبي لابد من اتباع الاتي :

قد يعجبك أيضا...

دخول الاختبار لابد أن يكون عن طريق كمبيوتر أو لابتوبلابد أن يكون الكمبيوتر متصلا بكاميراوصل السماعة وتأكد من أن سرعة الانترنت جيدةدخول الامتحان لابد أن يكون عن طريق متصفح جوجل كروموقالت منصة أبناؤنا في الخارج أنه لبدء الاختبار لابد من اتباع الخطوات التالية :افتح متصفح جوجل كرومادخل على رابط exam.abroad.moe.gov.egاضغط على sign in with microsoftاكتب اسم المستخدم واضغط nextاكتب كلمة السر ثم اضغط sign in ثم اضغط nextادخل رقم تليفونك او ايميل بديل لك لمساعدتك في حالة نسيان كلمة السراضغط على set it up now ثم اضغط على finish ثم اضغط yesاضغط على كلمة الاختبارات ثم اضغط share لعمل مشاركة للشاشةتأكد من وضوح الصورة ، ولو صورتك ليست واضحة انتظر احد المشرفين لمساعدتك في الدخول على الاختبار بوضوحادخل على قائمة الاختبارات واختر الاختبار واضغط على بدء الاختباروأضافت منصة أبناؤنا في الخارج : سيظهر في صفحة الاختبار عدد الاسئلة واسم الاختبار ومدته والاسئلة التي تم الاجابة عليها ، وهناك عدة ألوان تكشف خريطة الاسئلة ، فاللون الازرق يرمز للسؤال الحالي ، واللون الاخضر يرمز للاسئلة المجاب عنها ، واللون الاصفر يرمز للاسئلة التي تم تأجيلها ، واللون الابيض للاسئلة الغير مجابة ، واللون الرمادي يرمز للاسئلة التي لم تعرض بعد.وأوضحت منصة أبناؤنا في الخارج أنه في حالة الانتهاء من الاجابة على السؤال ، يكون على الطالب أن يضغط على ايقونة التالي ثم ايقونة موافقة للانتقال للسؤال التالي ، اما في حالة رغبة الطالب في تأجيل الاجابة على اي سؤال يمكنه الضغط على ايقونة تأجيل الاجابة ثم الضغط على ايقونة موافقة ، ويمكن الرجوع للاسئلة المؤجلة بالضغط على رقم السؤالوشددت منصة أبناؤنا في الخارج على أنه بعد الانتهاء من الاجابة على الامتحان كله ، يكون على الطالب الضغط على انهاء الامتحان ثم الضغط على موافق.