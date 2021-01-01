الرئيس الفرنسي يدعو لتشديد عقوبات روسيا

قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، الاثنين، إن هناك حاجة إلى فرض مجموعة جديدة من العقوبات على روسيا وإن ثمة مؤشرات واضحة على أن القوات الروسية مسؤولة عن قتل المدنيين في بلدة بوتشا الأوكرانية.
وأبلغ ماكرون إذاعة فرانس إنتر: "ثمة أدلة واضحة جدا تشير إلى وقوع جرائم حرب. من المؤكد بصورة أو بأخرى أن الجيش الروسي مسؤول (عن جرائم القتل في بوتشا)".
وأضاف الرئيس الفرنسي: "ما حدث في بوتشا يتطلب مجموعة جديدة من العقوبات وإجراءات واضحة للغاية".
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