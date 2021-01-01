الرئيس الفرنسي يدعو لتشديد عقوبات روسيا

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صورة الخبر: الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون
الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون


قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، الاثنين، إن هناك حاجة إلى فرض مجموعة جديدة من العقوبات على روسيا وإن ثمة مؤشرات واضحة على أن القوات الروسية مسؤولة عن قتل المدنيين في بلدة بوتشا الأوكرانية.

وأبلغ ماكرون إذاعة فرانس إنتر: "ثمة أدلة واضحة جدا تشير إلى وقوع جرائم حرب. من المؤكد بصورة أو بأخرى أن الجيش الروسي مسؤول (عن جرائم القتل في بوتشا)".

وأضاف الرئيس الفرنسي: "ما حدث في بوتشا يتطلب مجموعة جديدة من العقوبات وإجراءات واضحة للغاية".

وقال ماكرون، الذي يواجه معركة لإعادة انتخابه هذا الشهر، إن هذه العقوبات الجديدة يجب أن تستهدف قطاعي الفحم والنفط.

ونفت روسيا، الأحد، مسؤولية قواتها عن مقتل مدنيين في بلدة بوتشا، وقالت إن أوكرانيا نظمت استعراضا مسرحيا لوسائل الإعلام الغربية.

ويواجه الاقتصاد الروسي أخطر أزمة منذ انهيار الاتحاد السوفيتي عام 1991 بعد أن فرضت الولايات المتحدة وحلفاؤها عقوبات قاسية في أعقاب اجتياح القوات الروسية أوكرانيا في 24 فبراير.

المصدر: skynewsarabia

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